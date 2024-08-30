https://ria.ru/20240830/diversant-1969418016.html

Орловский суд приговорил диверсанта к 12 годам за поджог релейного шкафа

Орловский суд приговорил диверсанта к 12 годам за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 30.08.2024

Орловский суд приговорил диверсанта к 12 годам за поджог релейного шкафа

Орловский областной суд приговорил к 12 годам колонии диверсанта, за денежное вознаграждение совершившего поджог релейного шкафа в городе Мценске Орловской... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:42

2024-08-30T11:42

2024-08-30T11:42

происшествия

мценск

орловская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Орловский областной суд приговорил к 12 годам колонии диверсанта, за денежное вознаграждение совершившего поджог релейного шкафа в городе Мценске Орловской области, сообщила пресс-служба ведомства на странице суда в социальной сети "ВКонтакте". "Двадцатилетний мужчина в популярном мессенджере познакомился с лицом, которое предложило ему съездить в город Мценск Орловской области и поджечь релейный шкаф за денежное вознаграждение. В соответствии с полученными инструкциями подсудимый приобрел средства преступления и, прибыв на место, совершил поджог релейного шкафа, в результате чего тот был полностью разрушен и ОАО "РЖД" причинен материальный ущерб", – говорится в сообщении. Как указывается, повреждение объекта нарушило железнодорожное сообщение, а также угрожало жизни и здоровью людей. Суд квалифицировал действия фигуранта по ч. 1 ст. 281 УК РФ как диверсию, то есть совершение поджога, направленного на разрушение объекта транспортной инфраструктуры для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ. Подсудимый полностью признал вину. "По приговору суда виновному назначено 12 лет 10 дней лишения свободы, при этом первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок 9 лет и 10 дней – в исправительной колонии строгого режима", – отметили в суде.

https://ria.ru/20240605/diversanty-1950646216.html

мценск

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мценск, орловская область, россия