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Орловский суд приговорил диверсанта к 12 годам за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 30.08.2024
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11:42 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/diversant-1969418016.html
Орловский суд приговорил диверсанта к 12 годам за поджог релейного шкафа
Орловский суд приговорил диверсанта к 12 годам за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 30.08.2024
Орловский суд приговорил диверсанта к 12 годам за поджог релейного шкафа
Орловский областной суд приговорил к 12 годам колонии диверсанта, за денежное вознаграждение совершившего поджог релейного шкафа в городе Мценске Орловской... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:42
2024-08-30T11:42
происшествия
мценск
орловская область
россия
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Орловский областной суд приговорил к 12 годам колонии диверсанта, за денежное вознаграждение совершившего поджог релейного шкафа в городе Мценске Орловской области, сообщила пресс-служба ведомства на странице суда в социальной сети "ВКонтакте". "Двадцатилетний мужчина в популярном мессенджере познакомился с лицом, которое предложило ему съездить в город Мценск Орловской области и поджечь релейный шкаф за денежное вознаграждение. В соответствии с полученными инструкциями подсудимый приобрел средства преступления и, прибыв на место, совершил поджог релейного шкафа, в результате чего тот был полностью разрушен и ОАО "РЖД" причинен материальный ущерб", – говорится в сообщении. Как указывается, повреждение объекта нарушило железнодорожное сообщение, а также угрожало жизни и здоровью людей. Суд квалифицировал действия фигуранта по ч. 1 ст. 281 УК РФ как диверсию, то есть совершение поджога, направленного на разрушение объекта транспортной инфраструктуры для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ. Подсудимый полностью признал вину. "По приговору суда виновному назначено 12 лет 10 дней лишения свободы, при этом первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок 9 лет и 10 дней – в исправительной колонии строгого режима", – отметили в суде.
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происшествия, мценск, орловская область, россия
Происшествия, Мценск, Орловская область, Россия
Орловский суд приговорил диверсанта к 12 годам за поджог релейного шкафа

В Орловской области диверсант получил 12 лет колонии за поджог релейного шкафа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Орловский областной суд приговорил к 12 годам колонии диверсанта, за денежное вознаграждение совершившего поджог релейного шкафа в городе Мценске Орловской области, сообщила пресс-служба ведомства на странице суда в социальной сети "ВКонтакте".
"Двадцатилетний мужчина в популярном мессенджере познакомился с лицом, которое предложило ему съездить в город Мценск Орловской области и поджечь релейный шкаф за денежное вознаграждение. В соответствии с полученными инструкциями подсудимый приобрел средства преступления и, прибыв на место, совершил поджог релейного шкафа, в результате чего тот был полностью разрушен и ОАО "РЖД" причинен материальный ущерб", – говорится в сообщении.
Как указывается, повреждение объекта нарушило железнодорожное сообщение, а также угрожало жизни и здоровью людей. Суд квалифицировал действия фигуранта по ч. 1 ст. 281 УК РФ как диверсию, то есть совершение поджога, направленного на разрушение объекта транспортной инфраструктуры для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ. Подсудимый полностью признал вину.
"По приговору суда виновному назначено 12 лет 10 дней лишения свободы, при этом первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок 9 лет и 10 дней – в исправительной колонии строгого режима", – отметили в суде.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Диверсанты, заставлявшие подростков совершать поджоги, получили сроки
5 июня, 12:55
 
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