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Дети сотрудников Союзмаша из двух регионов отдохнули в лагере на Волге - РИА Новости, 30.08.2024
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10:35 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/deti-1969400506.html
Дети сотрудников Союзмаша из двух регионов отдохнули в лагере на Волге
Дети сотрудников Союзмаша из двух регионов отдохнули в лагере на Волге - РИА Новости, 30.08.2024
Дети сотрудников Союзмаша из двух регионов отдохнули в лагере на Волге
Дети работников промышленных предприятий Чувашской республики и Волгоградской области, входящих в Союз машиностроителей России, отдохнули в военно-историческом... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:35
2024-08-30T10:35
чувашская республика (чувашия)
волгоградская область
вера подгузова
волонтеры победы
псб (банк псб)
дети
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дети работников промышленных предприятий Чувашской республики и Волгоградской области, входящих в Союз машиностроителей России, отдохнули в военно-историческом лагере "Страна героев", поездку для них организовали ПСБ и Российское военно-историческое общество, сообщает пресс-служба банка. Летнюю смену принял физкультурно-оздоровительный центр "Белые камни", расположенный в экологически чистой лесной зоне на живописном берегу Волги недалеко от города Чебоксары. Ее участниками стали более 50 школьников. В программе смены было четыре тематических модуля: "Хранители истории", "Защитники", "Волонтеры Победы" и "Медиа Победы", а также сквозные курсы по истории и социальному проектированию, направленные на патриотическое воспитание, формирование лидерских качеств, развитие творческих и интеллектуальных способностей, физическую подготовку подрастающего поколения. Стать участником военно-исторической смены мог любой желающий в возрасте от 12 до 17 лет, прошедший отбор на конкурсной основе. "Приобрести новые навыки ребенку проще через игру и в окружении сверстников - в лагере "Страна героев" дети смогли ближе познакомиться с историей страны, изучить начальную военную подготовку, завести новых друзей. Ребята не только весело провели время, но и получили новые знания и умения, необходимые для взрослой жизни", - отметила старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, ее слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240823/psb-1967979768.html
https://ria.ru/20240816/sportsmeny-1966547137.html
чувашская республика (чувашия)
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чувашская республика (чувашия), волгоградская область, вера подгузова, волонтеры победы, псб (банк псб), дети
Чувашская Республика (Чувашия), Волгоградская область, Вера Подгузова, Волонтеры Победы, ПСБ (Банк ПСБ), Дети

Дети сотрудников Союзмаша из двух регионов отдохнули в лагере на Волге

© Фото : Василий Петров/ВКонтактеЗакрытие второй смены Всероссийского военно-исторического лагеря "Страна Героев"
Закрытие второй смены Всероссийского военно-исторического лагеря Страна Героев - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Василий Петров/ВКонтакте
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дети работников промышленных предприятий Чувашской республики и Волгоградской области, входящих в Союз машиностроителей России, отдохнули в военно-историческом лагере "Страна героев", поездку для них организовали ПСБ и Российское военно-историческое общество, сообщает пресс-служба банка.
Летнюю смену принял физкультурно-оздоровительный центр "Белые камни", расположенный в экологически чистой лесной зоне на живописном берегу Волги недалеко от города Чебоксары. Ее участниками стали более 50 школьников.
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В программе смены было четыре тематических модуля: "Хранители истории", "Защитники", "Волонтеры Победы" и "Медиа Победы", а также сквозные курсы по истории и социальному проектированию, направленные на патриотическое воспитание, формирование лидерских качеств, развитие творческих и интеллектуальных способностей, физическую подготовку подрастающего поколения. Стать участником военно-исторической смены мог любой желающий в возрасте от 12 до 17 лет, прошедший отбор на конкурсной основе.
"Приобрести новые навыки ребенку проще через игру и в окружении сверстников - в лагере "Страна героев" дети смогли ближе познакомиться с историей страны, изучить начальную военную подготовку, завести новых друзей. Ребята не только весело провели время, но и получили новые знания и умения, необходимые для взрослой жизни", - отметила старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, ее слова приводит пресс-служба.
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Чувашская Республика (Чувашия)Волгоградская областьВера ПодгузоваВолонтеры ПобедыПСБ (Банк ПСБ)Дети
 
 
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