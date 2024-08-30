https://ria.ru/20240830/deti-1969400506.html

Дети сотрудников Союзмаша из двух регионов отдохнули в лагере на Волге

Дети сотрудников Союзмаша из двух регионов отдохнули в лагере на Волге - РИА Новости, 30.08.2024

Дети сотрудников Союзмаша из двух регионов отдохнули в лагере на Волге

Дети работников промышленных предприятий Чувашской республики и Волгоградской области, входящих в Союз машиностроителей России, отдохнули в военно-историческом... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:35

2024-08-30T10:35

2024-08-30T10:35

чувашская республика (чувашия)

волгоградская область

вера подгузова

волонтеры победы

псб (банк псб)

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969397013_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_7a4acfc0e3950908a4be7a405065952d.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дети работников промышленных предприятий Чувашской республики и Волгоградской области, входящих в Союз машиностроителей России, отдохнули в военно-историческом лагере "Страна героев", поездку для них организовали ПСБ и Российское военно-историческое общество, сообщает пресс-служба банка. Летнюю смену принял физкультурно-оздоровительный центр "Белые камни", расположенный в экологически чистой лесной зоне на живописном берегу Волги недалеко от города Чебоксары. Ее участниками стали более 50 школьников. В программе смены было четыре тематических модуля: "Хранители истории", "Защитники", "Волонтеры Победы" и "Медиа Победы", а также сквозные курсы по истории и социальному проектированию, направленные на патриотическое воспитание, формирование лидерских качеств, развитие творческих и интеллектуальных способностей, физическую подготовку подрастающего поколения. Стать участником военно-исторической смены мог любой желающий в возрасте от 12 до 17 лет, прошедший отбор на конкурсной основе. "Приобрести новые навыки ребенку проще через игру и в окружении сверстников - в лагере "Страна героев" дети смогли ближе познакомиться с историей страны, изучить начальную военную подготовку, завести новых друзей. Ребята не только весело провели время, но и получили новые знания и умения, необходимые для взрослой жизни", - отметила старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, ее слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240823/psb-1967979768.html

https://ria.ru/20240816/sportsmeny-1966547137.html

чувашская республика (чувашия)

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чувашская республика (чувашия), волгоградская область, вера подгузова, волонтеры победы, псб (банк псб), дети