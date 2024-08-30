Дети сотрудников Союзмаша из двух регионов отдохнули в лагере на Волге
© Фото : Василий Петров/ВКонтактеЗакрытие второй смены Всероссийского военно-исторического лагеря "Страна Героев"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дети работников промышленных предприятий Чувашской республики и Волгоградской области, входящих в Союз машиностроителей России, отдохнули в военно-историческом лагере "Страна героев", поездку для них организовали ПСБ и Российское военно-историческое общество, сообщает пресс-служба банка.
Летнюю смену принял физкультурно-оздоровительный центр "Белые камни", расположенный в экологически чистой лесной зоне на живописном берегу Волги недалеко от города Чебоксары. Ее участниками стали более 50 школьников.
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В программе смены было четыре тематических модуля: "Хранители истории", "Защитники", "Волонтеры Победы" и "Медиа Победы", а также сквозные курсы по истории и социальному проектированию, направленные на патриотическое воспитание, формирование лидерских качеств, развитие творческих и интеллектуальных способностей, физическую подготовку подрастающего поколения. Стать участником военно-исторической смены мог любой желающий в возрасте от 12 до 17 лет, прошедший отбор на конкурсной основе.
"Приобрести новые навыки ребенку проще через игру и в окружении сверстников - в лагере "Страна героев" дети смогли ближе познакомиться с историей страны, изучить начальную военную подготовку, завести новых друзей. Ребята не только весело провели время, но и получили новые знания и умения, необходимые для взрослой жизни", - отметила старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, ее слова приводит пресс-служба.