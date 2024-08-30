Демешин: Хабаровский край получит 700 млн руб на проекты благоустройства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Хабаровский край получит 700 миллионов рублей по линии федерального минстроя на проекты благоустройства, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Демешин.
"Грант федерального минстроя в 700 миллионов рублей получит Хабаровский край. Пять наших проектов по благоустройству общественных пространств - в числе победителей третьего конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципалитетах дальневосточных регионов", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что средства пойдут на реализацию таких проектов, как сквер "Молодёжный" в Амурске (150 миллионов рублей), благоустройство склона городской набережной на улице Невельского в Николаевске-на-Амуре (150 миллионов), площадь Мира в Ванино (150 миллионов рублей), сквер "Золото Умальты" в Чегдомыне (150 миллионов) и площадь 30-летия Победы в Вяземском (100 миллионов рублей).
"Более миллиарда рублей мы уже получили из госбюджета. На эти средства идёт благоустройство в селах Тополево, Амурске, Бикине, поселке Заветы Ильича, Николаевске-на-Амуре и Чегдомыне. Все работы завершатся к концу ноября. Осенью следующего года будут закончены проекты в Корфовском, Солнечном, рабочем поселке Хор, Новом Ургале, Ванино", - разъяснил руководитель региона.
По его мнению, участие в федеральных программах даёт отличные возможности сделать край лучше.
Два новых турпроекта одобрены правкомиссией для Хабаровского края
22 августа, 13:34