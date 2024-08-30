https://ria.ru/20240830/demeshin-1969404809.html

Демешин: Хабаровский край получит 700 млн руб на проекты благоустройства

Демешин: Хабаровский край получит 700 млн руб на проекты благоустройства - РИА Новости, 30.08.2024

Демешин: Хабаровский край получит 700 млн руб на проекты благоустройства

Хабаровский край получит 700 миллионов рублей по линии федерального минстроя на проекты благоустройства, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:53

2024-08-30T10:53

2024-08-30T10:53

хабаровский край

амурск

николаевск-на-амуре

дмитрий демешин

благоустройство

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ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Хабаровский край получит 700 миллионов рублей по линии федерального минстроя на проекты благоустройства, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Демешин. "Грант федерального минстроя в 700 миллионов рублей получит Хабаровский край. Пять наших проектов по благоустройству общественных пространств - в числе победителей третьего конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципалитетах дальневосточных регионов", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что средства пойдут на реализацию таких проектов, как сквер "Молодёжный" в Амурске (150 миллионов рублей), благоустройство склона городской набережной на улице Невельского в Николаевске-на-Амуре (150 миллионов), площадь Мира в Ванино (150 миллионов рублей), сквер "Золото Умальты" в Чегдомыне (150 миллионов) и площадь 30-летия Победы в Вяземском (100 миллионов рублей). "Более миллиарда рублей мы уже получили из госбюджета. На эти средства идёт благоустройство в селах Тополево, Амурске, Бикине, поселке Заветы Ильича, Николаевске-на-Амуре и Чегдомыне. Все работы завершатся к концу ноября. Осенью следующего года будут закончены проекты в Корфовском, Солнечном, рабочем поселке Хор, Новом Ургале, Ванино", - разъяснил руководитель региона. По его мнению, участие в федеральных программах даёт отличные возможности сделать край лучше.

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https://ria.ru/20240822/turproekty-1967778742.html

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николаевск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

амурск, николаевск-на-амуре, дмитрий демешин, благоустройство