https://ria.ru/20240830/defitsit-1969475787.html
Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета
Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета - РИА Новости, 30.08.2024
Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета
Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:17
2024-08-30T14:17
2024-08-30T14:35
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."По бюджету мы по году ожидаем баланс в размере чуть больше 1% - 1,1% ВВП. За полугодие этот показатель - составляет 0,7% ВВП", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969487341.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета
Силуанов: дефицит бюджета РФ составит 1,1% ВВП по итогам года