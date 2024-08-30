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Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета - РИА Новости, 30.08.2024
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14:17 30.08.2024 (обновлено: 14:35 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/defitsit-1969475787.html
Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета
Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета - РИА Новости, 30.08.2024
Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета
Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:17
2024-08-30T14:35
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."По бюджету мы по году ожидаем баланс в размере чуть больше 1% - 1,1% ВВП. За полугодие этот показатель - составляет 0,7% ВВП", - сказал Силуанов.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета

Силуанов: дефицит бюджета РФ составит 1,1% ВВП по итогам года

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"По бюджету мы по году ожидаем баланс в размере чуть больше 1% - 1,1% ВВП. За полугодие этот показатель - составляет 0,7% ВВП", - сказал Силуанов.
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Вчера, 14:31
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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