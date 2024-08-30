https://ria.ru/20240830/defitsit-1969475787.html

Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета

Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета - РИА Новости, 30.08.2024

Силуанов спрогнозировал уровень дефицита бюджета

Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:17

2024-08-30T14:17

2024-08-30T14:35

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минфин ожидает дефицит бюджета России по итогам текущего года около 1,1% ВВП, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."По бюджету мы по году ожидаем баланс в размере чуть больше 1% - 1,1% ВВП. За полугодие этот показатель - составляет 0,7% ВВП", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969487341.html

россия

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)