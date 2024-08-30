https://ria.ru/20240830/chelyabinsk-1969545321.html

Школу цифровых технологий "Школа 21" открыли в Челябинске

Школу цифровых технологий "Школа 21" открыли в Челябинске - РИА Новости, 30.08.2024

Школу цифровых технологий "Школа 21" открыли в Челябинске

Кампус школы цифровых технологий "Школа 21", созданный на базе Южно-Уральского госуниверситета на площади 3,5 тысячи квадратных метров, открыли в Челябинске в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:51

2024-08-30T16:51

2024-08-30T16:51

челябинская область

челябинск

алексей текслер

герман греф

южно-уральский государственный университет

сбер

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Кампус школы цифровых технологий "Школа 21", созданный на базе Южно-Уральского госуниверситета на площади 3,5 тысячи квадратных метров, открыли в Челябинске в пятницу, сообщил глава региона Алексей Текслер. Челябинск стал 13-м городом присутствия "Школы 21". "Сегодня большое событие для региона – открытие "Школы 21". Мы объединили усилия Сбера, Южно-Уральского государственного университета, Министерства образования, правительства Челябинской области, чтобы создать один из лучших кампусов в стране", - сказал глава региона на церемонии открытия. Он добавил, что в области мощные и сильные компетенции, в том числе машиностроение, "мы крупный промышленный регион". "Нам важно, что у нас здесь работают и получают образование айтишники. "Школа 21" - проект про будущее", - сказал он. Школа позволяет получить уникальные компетенции, в том числе стрессоустойчивость, а также стать лидерами в роботизации, сказал Текслер после открытия журналистам. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, "Школа 21" была реализована в очень короткие сроки. "Кампус у вас полностью отражает особенности региона, ваши самые звёздные места", - сказал он журналистам. Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер пояснил журналистам, что новая школа будет помогать и студентам, и преподавателям. "Сейчас нужен цифровой инструментарий.. и "Школа 21" закрывает эти потребности", - сказал он. По словам директора кампуса Дмитрия Козленкова, обучение в школе бесплатное, после выдается сертификат об окончании, на текущий момент на обучение подано 1504 заявки. "Учеба направлена на получение людьми практических навыков. "Школа 21" помогает вузам усилить практическую составляющую", - сказал он журналистам. По данным пресс-службы челябинского отделения Сбербанка, "Школа 21" — школа цифровых технологий от Сбера, которая дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. "Школа 21" в Челябинске реализуется Сбером в партнерстве с правительством региона и Южно-Уральским государственным университетом по поручению президента Российской Федерации. Обучение участников будет проходить в современном кампусе школы площадью более 3500 квадратных метров на базе Южно-Уральского госуниверситета, самого крупного учебного заведения области.

https://ria.ru/20240828/chelyabinsk-1969027741.html

https://ria.ru/20240823/inzhenernye_klassy-1967975821.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, алексей текслер, герман греф, южно-уральский государственный университет, сбер