https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969488299.html
Силуанов рассказал об исполнении бюджета
Силуанов рассказал об исполнении бюджета - РИА Новости, 30.08.2024
Силуанов рассказал об исполнении бюджета
Бюджет России исполняется устойчиво как на федеральном, так на региональном уровне, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире "России 24". РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:34
2024-08-30T14:34
2024-08-30T14:35
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бюджет России исполняется устойчиво как на федеральном, так на региональном уровне, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире "России 24". "Что касается бюджета, это устойчиво все исполняется. Можно сказать, не только в федеральном уровне, и на уровне субъектов Российской Федерации. У субъектов собственные доходы выросли - более 8% по сравнению с уровнем прошлого года. Важно, что у субъектов профицит 850 миллиардов рублей, и в большинстве регионов - более 50 из них - мы видим превышение доходов над расходом, то есть устойчивая такая же картина", - сказал Силуанов."Растет доходная часть за счет налогов на доходы физических лиц. Мы видим - зарплаты у людей повышается, соответственно, повышается налог на доходы физических лиц, и это основной сегодня источник формирования доходной базы регионов. Поэтому вопросов устойчивости бюджета субъектов РФ, да и всей бюджетной системы, в настоящее время нет, все обязательства исполняются", - также отметил министр. Он добавил, что если говорить об исполнении бюджета, то все обязательства в текущем году безусловно будут обеспечены ресурсами. "В этом году мы обеспечим бюджетный баланс", - подчеркнул Силуанов. "Да, он может чуть корректироваться в зависимости от потребностей, которые возникают в ходе исполнения бюджета. Ведь у нас в этом году, действительно, были и чрезвычайные ситуации, дополнительные незапланированные расходы. Но, еще раз, - они все укладываются в наши бюджетные возможности, которые подросли", - заключил глава Минфина.
https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html
https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969485923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал об исполнении бюджета
Силуанов: бюджет исполняется устойчиво на федеральном и региональном уровне
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Бюджет России исполняется устойчиво как на федеральном, так на региональном уровне, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире "России 24
".
"Что касается бюджета, это устойчиво все исполняется. Можно сказать, не только в федеральном уровне, и на уровне субъектов Российской Федерации. У субъектов собственные доходы выросли - более 8% по сравнению с уровнем прошлого года. Важно, что у субъектов профицит 850 миллиардов рублей, и в большинстве регионов - более 50 из них - мы видим превышение доходов над расходом, то есть устойчивая такая же картина", - сказал Силуанов.
"Растет доходная часть за счет налогов на доходы физических лиц. Мы видим - зарплаты у людей повышается, соответственно, повышается налог на доходы физических лиц, и это основной сегодня источник формирования доходной базы регионов. Поэтому вопросов устойчивости бюджета субъектов РФ, да и всей бюджетной системы, в настоящее время нет, все обязательства исполняются", - также отметил министр.
Он добавил, что если говорить об исполнении бюджета, то все обязательства в текущем году безусловно будут обеспечены ресурсами. "В этом году мы обеспечим бюджетный баланс", - подчеркнул Силуанов.
"Да, он может чуть корректироваться в зависимости от потребностей, которые возникают в ходе исполнения бюджета. Ведь у нас в этом году, действительно, были и чрезвычайные ситуации, дополнительные незапланированные расходы. Но, еще раз, - они все укладываются в наши бюджетные возможности, которые подросли", - заключил глава Минфина.