https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969488299.html

Силуанов рассказал об исполнении бюджета

Силуанов рассказал об исполнении бюджета - РИА Новости, 30.08.2024

Силуанов рассказал об исполнении бюджета

Бюджет России исполняется устойчиво как на федеральном, так на региональном уровне, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире "России 24". РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:34

2024-08-30T14:34

2024-08-30T14:35

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бюджет России исполняется устойчиво как на федеральном, так на региональном уровне, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире "России 24". "Что касается бюджета, это устойчиво все исполняется. Можно сказать, не только в федеральном уровне, и на уровне субъектов Российской Федерации. У субъектов собственные доходы выросли - более 8% по сравнению с уровнем прошлого года. Важно, что у субъектов профицит 850 миллиардов рублей, и в большинстве регионов - более 50 из них - мы видим превышение доходов над расходом, то есть устойчивая такая же картина", - сказал Силуанов."Растет доходная часть за счет налогов на доходы физических лиц. Мы видим - зарплаты у людей повышается, соответственно, повышается налог на доходы физических лиц, и это основной сегодня источник формирования доходной базы регионов. Поэтому вопросов устойчивости бюджета субъектов РФ, да и всей бюджетной системы, в настоящее время нет, все обязательства исполняются", - также отметил министр. Он добавил, что если говорить об исполнении бюджета, то все обязательства в текущем году безусловно будут обеспечены ресурсами. "В этом году мы обеспечим бюджетный баланс", - подчеркнул Силуанов. "Да, он может чуть корректироваться в зависимости от потребностей, которые возникают в ходе исполнения бюджета. Ведь у нас в этом году, действительно, были и чрезвычайные ситуации, дополнительные незапланированные расходы. Но, еще раз, - они все укладываются в наши бюджетные возможности, которые подросли", - заключил глава Минфина.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969485923.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)