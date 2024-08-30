https://ria.ru/20240830/btr-1969401684.html

В Курской области морпехи подбили и захватили американский бронетранспортер

В Курской области морпехи подбили и захватили американский бронетранспортер - РИА Новости, 30.08.2024

В Курской области морпехи подбили и захватили американский бронетранспортер

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ в Курской области подбили и захватили бронетранспортер MaxxPro американского производства, принадлежавший РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:48

2024-08-30T10:48

2024-08-30T10:48

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

вооруженные силы украины

нато

безопасность

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КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ в Курской области подбили и захватили бронетранспортер MaxxPro американского производства, принадлежавший 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Видео с захваченным бронетранспортером передано в распоряжение РИА Новости. "Восемьсот десятая бригада морской пехоты Черноморского флота в Курской области подбила и захватила американскую бронемашину MaxxPro, принадлежавшую 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", - заявил РИА Новости представитель российских силовых структур. Ранее морпехи 810-й бригады ЧФ РФ заняли оборонительную позицию ВСУ, уничтожив личный состав оборонявшихся на ней оккупантов. Позицию военнослужащие ВСУ заняли в жилом доме, выгнав оттуда хозяев. В ходе стрелкового боя российскими штурмовиками было уничтожено трое украинских военных. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

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Захваченный российскими морпехами БТР MaxxPro Морпехи 810-й бригады Черноморского флота в Курской области подбили и захватили БТР MaxxPro, принадлежавший 41-й бригаде ВСУ, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства 2024-08-30T10:48 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, нато, безопасность