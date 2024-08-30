https://ria.ru/20240830/braziliya-1969611335.html
Суд в Бразилии решил приостановить работу X
Суд в Бразилии решил приостановить работу X - РИА Новости, 30.08.2024
Суд в Бразилии решил приостановить работу X
Судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу соцсети X в стране, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T23:17
2024-08-30T23:17
2024-08-30T23:52
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илон маск
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 авг - РИА Новости. Судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу соцсети X в стране, сообщил новостной портал G1. "Судья Алешандри ди Мораис из Верховного федерального суда постановил 30 августа приостановить деятельность соцсети X в Бразилии", - отметило СМИ. Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (02.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.
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в мире, бразилия, илон маск
В мире, Бразилия, Илон Маск
Суд в Бразилии решил приостановить работу X
G1: судья Верховного федерального суда Бразилии решил приостановить работу X