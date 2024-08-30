https://ria.ru/20240830/braziliya-1969611335.html

Суд в Бразилии решил приостановить работу X

Суд в Бразилии решил приостановить работу X - РИА Новости, 30.08.2024

Суд в Бразилии решил приостановить работу X

Судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу соцсети X в стране, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:17

2024-08-30T23:17

2024-08-30T23:52

в мире

бразилия

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797256434_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_4d6d3924176ad871775a232797bd03ca.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 авг - РИА Новости. Судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу соцсети X в стране, сообщил новостной портал G1. "Судья Алешандри ди Мораис из Верховного федерального суда постановил 30 августа приостановить деятельность соцсети X в Бразилии", - отметило СМИ. Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (02.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.

https://ria.ru/20240830/starlink--1969353426.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, илон маск