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Суд в Бразилии решил приостановить работу X - РИА Новости, 30.08.2024
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23:17 30.08.2024 (обновлено: 23:52 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/braziliya-1969611335.html
Суд в Бразилии решил приостановить работу X
Суд в Бразилии решил приостановить работу X - РИА Новости, 30.08.2024
Суд в Бразилии решил приостановить работу X
Судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу соцсети X в стране, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T23:17
2024-08-30T23:52
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 авг - РИА Новости. Судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу соцсети X в стране, сообщил новостной портал G1. "Судья Алешандри ди Мораис из Верховного федерального суда постановил 30 августа приостановить деятельность соцсети X в Бразилии", - отметило СМИ. Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (02.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.
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в мире, бразилия, илон маск
В мире, Бразилия, Илон Маск
Суд в Бразилии решил приостановить работу X

G1: судья Верховного федерального суда Бразилии решил приостановить работу X

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 авг - РИА Новости. Судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу соцсети X в стране, сообщил новостной портал G1.
"Судья Алешандри ди Мораис из Верховного федерального суда постановил 30 августа приостановить деятельность соцсети X в Бразилии", - отметило СМИ.
Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (02.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.
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