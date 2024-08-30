https://ria.ru/20240830/borrel-1969553294.html

Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины

Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины - РИА Новости, 30.08.2024

Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины

Министры обороны стран ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории, заявил глава... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:20

2024-08-30T17:20

2024-08-30T17:39

в мире

украина

евросоюз

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

жозеп боррель

брюссель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faa8dd8602975a9f70c9fef8abe9cbaf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Министры обороны стран ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе."Мы в итоге решили, что подготовка будет осуществляться как можно ближе к Украине, но не на украинской земле. При этом офис будет открыт в Киеве для осуществления лучшей координации", - сказал он.Боррель также анонсировал расширение задач тренировочной миссии: она увеличивает цель по подготовке украинских военных с 60 до 75 тысяч.

https://ria.ru/20240830/ofis-1969554927.html

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, евросоюз, вооруженные силы украины, жозеп боррель, брюссель