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Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 30.08.2024 (обновлено: 17:39 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/borrel-1969553294.html
Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины
Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины - РИА Новости, 30.08.2024
Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины
Министры обороны стран ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории, заявил глава... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:20
2024-08-30T17:39
в мире
украина
евросоюз
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
жозеп боррель
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Министры обороны стран ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе."Мы в итоге решили, что подготовка будет осуществляться как можно ближе к Украине, но не на украинской земле. При этом офис будет открыт в Киеве для осуществления лучшей координации", - сказал он.Боррель также анонсировал расширение задач тренировочной миссии: она увеличивает цель по подготовке украинских военных с 60 до 75 тысяч.
https://ria.ru/20240830/ofis-1969554927.html
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в мире, украина, евросоюз, вооруженные силы украины, жозеп боррель, брюссель
В мире, Украина, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Жозеп Боррель, Брюссель
Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины

Боррель: ЕС будет обучать солдат ВСУ не на Украине, но близко к ее территории

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Министры обороны стран ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе.
"Мы в итоге решили, что подготовка будет осуществляться как можно ближе к Украине, но не на украинской земле. При этом офис будет открыт в Киеве для осуществления лучшей координации", - сказал он.
Боррель также анонсировал расширение задач тренировочной миссии: она увеличивает цель по подготовке украинских военных с 60 до 75 тысяч.
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи
Вчера, 17:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЖозеп БоррельБрюссель
 
 
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