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Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины
Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины - РИА Новости, 30.08.2024
Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины
Министры обороны стран ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории, заявил глава... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:20
2024-08-30T17:20
2024-08-30T17:39
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жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Министры обороны стран ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе."Мы в итоге решили, что подготовка будет осуществляться как можно ближе к Украине, но не на украинской земле. При этом офис будет открыт в Киеве для осуществления лучшей координации", - сказал он.Боррель также анонсировал расширение задач тренировочной миссии: она увеличивает цель по подготовке украинских военных с 60 до 75 тысяч.
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в мире, украина, евросоюз, вооруженные силы украины, жозеп боррель, брюссель
В мире, Украина, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Жозеп Боррель, Брюссель
Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины
Боррель: ЕС будет обучать солдат ВСУ не на Украине, но близко к ее территории