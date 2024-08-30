Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России
Боррель: главы МО стран ЕС не стали принимать общее решение по ударам ВСУ по РФ
© AFP 2024 / GREGOR FISCHERНемецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере
Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза не стали принимать общее решение по ударам ВСУ вглубь территории России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального министерского заседания в Брюсселе.
"Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России. <...> Но страны имеют разное мнение и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", — сказал он.
По словам Борреля, некоторые государства придерживаются мнения, что снятие этого запрета будет означать начало войны с Москвой.
"Я не согласен, это просто помощь Украине. <...> Но некоторые страны так считают, поэтому общеевропейского решения не будет", — резюмировал дипломат.
С призывом отменить ограничения на атаки киевского режима вглубь России он выступил накануне перед началом заседания глав МИД стран ЕС. Тем не менее по итогам встречи Боррель констатировал, что прийти к единому мнению не удалось.
К числу тех, кто не разделяет мнение европейского чиновника, относится Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ударов по российской территории, поскольку это только ухудшит ситуацию.
В Москве же пообещали дать жесткий и асимметричный ответ в случае угрозы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что, если Украина начнет бить европейскими и американскими дальнобойными ракетами, это неминуемо приведет к серьезной эскалации.
Кроме того, как ранее подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.