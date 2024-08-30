Рейтинг@Mail.ru
Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 30.08.2024 (обновлено: 18:33 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/borrel-1969548070.html
Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России
Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России - РИА Новости, 30.08.2024
Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России
Главы минобороны стран Евросоюза не стали принимать общее решение по ударам ВСУ вглубь территории России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:03
2024-08-30T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
евросоюз
вооруженные силы украины
жозеп боррель
украина
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949632447_0:264:3150:2036_1920x0_80_0_0_d317949976ccbbb80360d08057f7220b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза не стали принимать общее решение по ударам ВСУ вглубь территории России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального министерского заседания в Брюсселе."Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России. &lt;...&gt; Но страны имеют разное мнение и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", — сказал он.По словам Борреля, некоторые государства придерживаются мнения, что снятие этого запрета будет означать начало войны с Москвой."Я не согласен, это просто помощь Украине. &lt;...&gt; Но некоторые страны так считают, поэтому общеевропейского решения не будет", — резюмировал дипломат.С призывом отменить ограничения на атаки киевского режима вглубь России он выступил накануне перед началом заседания глав МИД стран ЕС. Тем не менее по итогам встречи Боррель констатировал, что прийти к единому мнению не удалось.К числу тех, кто не разделяет мнение европейского чиновника, относится Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ударов по российской территории, поскольку это только ухудшит ситуацию. В Москве же пообещали дать жесткий и асимметричный ответ в случае угрозы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что, если Украина начнет бить европейскими и американскими дальнобойными ракетами, это неминуемо приведет к серьезной эскалации. Кроме того, как ранее подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240830/voyna-1969491062.html
https://ria.ru/20240829/borrel-1969335939.html
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949632447_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_6e63227032cd10c454bf99e941ece2ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, вооруженные силы украины, жозеп боррель, украина, петер сийярто, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Жозеп Боррель, Украина, Петер Сийярто, Дмитрий Песков
Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России

Боррель: главы МО стран ЕС не стали принимать общее решение по ударам ВСУ по РФ

© AFP 2024 / GREGOR FISCHERНемецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере
Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AFP 2024 / GREGOR FISCHER
Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза не стали принимать общее решение по ударам ВСУ вглубь территории России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального министерского заседания в Брюсселе.
"Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России. <...> Но страны имеют разное мнение и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", — сказал он.
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля
Вчера, 14:39
По словам Борреля, некоторые государства придерживаются мнения, что снятие этого запрета будет означать начало войны с Москвой.
"Я не согласен, это просто помощь Украине. <...> Но некоторые страны так считают, поэтому общеевропейского решения не будет", — резюмировал дипломат.
С призывом отменить ограничения на атаки киевского режима вглубь России он выступил накануне перед началом заседания глав МИД стран ЕС. Тем не менее по итогам встречи Боррель констатировал, что прийти к единому мнению не удалось.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Многие в ЕС поддержали атаку Киева на Курскую область, утверждает Боррель
29 августа, 21:12
К числу тех, кто не разделяет мнение европейского чиновника, относится Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ударов по российской территории, поскольку это только ухудшит ситуацию.
В Москве же пообещали дать жесткий и асимметричный ответ в случае угрозы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что, если Украина начнет бить европейскими и американскими дальнобойными ракетами, это неминуемо приведет к серьезной эскалации.
Кроме того, как ранее подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЖозеп БоррельУкраинаПетер СийяртоДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала