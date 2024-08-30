https://ria.ru/20240830/borrel-1969548070.html

Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России

Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России - РИА Новости, 30.08.2024

Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России

Главы минобороны стран Евросоюза не стали принимать общее решение по ударам ВСУ вглубь территории России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:03

2024-08-30T17:03

2024-08-30T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

евросоюз

вооруженные силы украины

жозеп боррель

украина

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949632447_0:264:3150:2036_1920x0_80_0_0_d317949976ccbbb80360d08057f7220b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза не стали принимать общее решение по ударам ВСУ вглубь территории России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального министерского заседания в Брюсселе."Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России. <...> Но страны имеют разное мнение и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", — сказал он.По словам Борреля, некоторые государства придерживаются мнения, что снятие этого запрета будет означать начало войны с Москвой."Я не согласен, это просто помощь Украине. <...> Но некоторые страны так считают, поэтому общеевропейского решения не будет", — резюмировал дипломат.С призывом отменить ограничения на атаки киевского режима вглубь России он выступил накануне перед началом заседания глав МИД стран ЕС. Тем не менее по итогам встречи Боррель констатировал, что прийти к единому мнению не удалось.К числу тех, кто не разделяет мнение европейского чиновника, относится Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ударов по российской территории, поскольку это только ухудшит ситуацию. В Москве же пообещали дать жесткий и асимметричный ответ в случае угрозы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что, если Украина начнет бить европейскими и американскими дальнобойными ракетами, это неминуемо приведет к серьезной эскалации. Кроме того, как ранее подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240830/voyna-1969491062.html

https://ria.ru/20240829/borrel-1969335939.html

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, евросоюз, вооруженные силы украины, жозеп боррель, украина, петер сийярто, дмитрий песков