https://ria.ru/20240830/borrel-1969500824.html

Слуцкий выступил с жестким заявлением после призыва Борреля бить по России

Слуцкий выступил с жестким заявлением после призыва Борреля бить по России - РИА Новости, 30.08.2024

Слуцкий выступил с жестким заявлением после призыва Борреля бить по России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель под занавес своих полномочий активно занимается не "тушением пожара" украинского конфликта, а разжиганием Третьей мировой... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:58

2024-08-30T14:58

2024-08-30T14:58

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евросоюз

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель под занавес своих полномочий активно занимается не "тушением пожара" украинского конфликта, а разжиганием Третьей мировой войны, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны полностью снять ограничения на удары Украины по территории России. "Боррель под занавес своих полномочий активно занимается не "тушением пожара" украинского конфликта, а разжиганием третьей мировой войны", - сказал РИА Новости Слуцкий. Он высказал мнение, что Боррель находится в острой форме когнитивного диссонанса... с одной стороны, он заявляет о том, что никто не хочет в Европе воевать с Россией, а с другой - призывает снять ограничения коллективного Запада на удары ВСУ по российской территории. "Если украинские марионетки начнут атаки российской территории европейскими и американскими дальнобойными ракетами, это неминуемо приведет к еще более серьезной эскалации. Не говоря уже о том, что подобные призывы никак не вяжутся со статусом главы европейской дипломатии и больше подходят для лидера международного террористического синдиката", - заключил парламентарий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240808/udary-1965070684.html

https://ria.ru/20240829/gosduma-1969262831.html

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в мире, россия, украина, европа, жозеп боррель, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, евросоюз, нато, госдума рф