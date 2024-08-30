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Боррель призвал разрешить удары европейским оружием по России - РИА Новости, 30.08.2024
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10:11 30.08.2024 (обновлено: 10:35 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/borrel-1969394445.html
Боррель призвал разрешить удары европейским оружием по России
Боррель призвал разрешить удары европейским оружием по России - РИА Новости, 30.08.2024
Боррель призвал разрешить удары европейским оружием по России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, при этом призвав страны Евросоюза разрешить удары... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:11
2024-08-30T10:35
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
жозеп боррель
нато
евросоюз
киев
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, при этом призвав страны Евросоюза разрешить удары европейским оружием по территории, которую ЕС признает российской.Накануне на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза Боррель предложил министрам согласовать единую позицию о снятии "всех ограничений" для Киева на удары европейским оружием по территории РФ. Однако по итогам встречи главный евродипломат констатировал, что единой позиции сформировать не получилось, и такие решения оставили за каждой страной - членом сообщества."Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину", - заявил Боррель.При этом он призвал "войти в положение" Украины, которая "не имеет средств для ответных ударов" по России."Они должны иметь равные возможности", - пояснил свою позицию глава дипломатии Евросоюза.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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россия, в мире, украина, жозеп боррель, нато, евросоюз, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз, Киев
Боррель призвал разрешить удары европейским оружием по России

Боррель: никто не хочет войны с РФ, но удары европейским оружием надо разрешить

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, при этом призвав страны Евросоюза разрешить удары европейским оружием по территории, которую ЕС признает российской.
Накануне на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза Боррель предложил министрам согласовать единую позицию о снятии "всех ограничений" для Киева на удары европейским оружием по территории РФ. Однако по итогам встречи главный евродипломат констатировал, что единой позиции сформировать не получилось, и такие решения оставили за каждой страной - членом сообщества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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"Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину", - заявил Боррель.
При этом он призвал "войти в положение" Украины, которая "не имеет средств для ответных ударов" по России.
«
"Они должны иметь равные возможности", - пояснил свою позицию глава дипломатии Евросоюза.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаЖозеп БоррельНАТОЕвросоюзКиев
 
 
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