https://ria.ru/20240830/bespilotnik--1969551173.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 30.08.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО около 16.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:13

2024-08-30T17:13

2024-08-30T17:21

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО около 16.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Тридцатого августа текущего года около 16.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, россия, безопасность