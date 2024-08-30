Армения и Азербайджан подписали Положение о совместной деятельности
Комиссии Армении и Азербайджана подписали Положение о совместной деятельности
Первые пограничные столбы, установленные в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
Первые пограничные столбы, установленные в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
БАКУ, 30 авг - РИА Новости. Комиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы подписали Положение о совместной деятельности, стороны приступили к проведению внутригосударственных процедур, сообщается в релизе Государственной комиссии по делимитации границы с азербайджанской стороны.
"В соответствии с подписанным 19 апреля 2024 года Протоколом 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, комиссии завершили работу по согласованию Положения о совместной деятельности. 30 августа 2024 года Положение о совместной деятельности комиссий соответствующим образом было подписано. В настоящее время Азербайджанская Республика и Республика Армения приступили к проведению внутригосударственных процедур", - отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян уточнила, что предусматривают внутригосударственные процедуры. На своей странице в соцсети Facebook * она написала, что документ будет представлен на обсуждение правительства, после чего начнется процедура его ратификации парламентом. Багдасарян добавила, что до направления подписанного положения в парламент соответствие его пунктов основному закону Армении проверит Конституционный суд.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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