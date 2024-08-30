https://ria.ru/20240830/arkhivy-1969354037.html

ФСБ опубликовала документы о боях на Халхин-Голе в 1939 году

ФСБ опубликовала документы о боях на Халхин-Голе в 1939 году - РИА Новости, 30.08.2024

ФСБ опубликовала документы о боях на Халхин-Голе в 1939 году

ФСБ России обнародовала рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о применении Японией бактериологического оружия против советских войск во время боев РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T00:09

2024-08-30T00:09

2024-08-30T00:09

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ФСБ России обнародовала рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о применении Японией бактериологического оружия против советских войск во время боев у реки Халхин-Гол в августе 1939 года, это злодеяние совершил отряд №731 Квантунской армии, печально известный своими чудовищными опытами по заражению людей смертельными инфекциями. Активные боевые действия в ходе пограничного конфликта на Халхин-Голе завершились в конце августа 1939 года. В ходе сражений (май-сентябрь 1939 года) Красная армия совместно с монгольскими частями нанесла поражение японским захватчикам, вторгшимся на территорию Монгольской Народной Республики. После разгрома гитлеровской Германии в мае 1945-го, в соответствии с решениями, принятыми на Тегеранской (1943) и Ялтинской (1945) конференциях, в начале августа 1945 года Советский Союз вступил в войну с Японией. В ходе проведения Маньчжурской стратегической операции (9-19 августа 1945 года) главные силы японской Квантунской армии и войск ее сателлитов потерпели сокрушительное поражение. На Международном военном трибунале для Дальнего Востока (Токийский процесс; 3 мая 1946 – 12 ноября 1948 годов) были осуждены 25 японских военных преступников. К началу процесса в распоряжении как американских, так и советских спецслужб имелись свидетельства о наличии у Японии бактериологического оружия. Поначалу американская сторона проявила заинтересованность в отношении сведений, полученных от японских военнопленных, находившихся в Советском Союзе. Однако уже в конце 1946 года американское обвинение решило не принимать во внимание материалы, собранные советской стороной. Признание в злодеяниях В результате боевых действий на Дальнем Востоке в советском плену оказалось более 640 тысяч японских военнослужащих. Органы госбезопасности провели в лагерях японских военнопленных масштабную работу по выявлению среди них лиц, причастных к разработке бактериологического оружия. В результате в СССР был проведен 25–30 декабря 1949 года судебный процесс в Хабаровске над бывшими японскими военнослужащими, занимавшимися разработкой, производством и испытаниями бактериологического оружия в годы Второй мировой войны. На процессе 12 бывших военнослужащих японской армии, признанных виновными в подготовке бактериологической войны, были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Ряд других сотрудников японских отрядов №731 и №100, участвовавших в бесчеловечных опытах над гражданами Китая, Советского Союза и Кореи в конце 1939 года, были осуждены Военным трибуналом Приморского военного округа. В их числе был старший унтер-офицер, казначей отряда №731 Хаяси Кадзуо, который на одном из допросов дал показания о применении бактериологического оружия во время сражений на реке Халхин-Гол. Фотокопию протокола допроса ФСБ публикует сейчас. "В 1939 году во время столкновения японских войск с советскими войсками на границе Монголии, по распоряжению японского военного командования часть Исии Сиро произвела три опыта по заражению местности с целью поражения войск противника", - показал Хаяси Кадзуо. "Я был назначен интендантом отряда, поэтому вся деятельность отряда на границе Монголии мне хорошо известна", - говорил он. Генерал-лейтенант Сиро Исии был идеологом и руководителем программы по созданию бактериологического оружия в милитаристской Японии. Он командовал отрядом №731 Квантунской армии, в котором разрабатывалось и испытывалось на живых людях бактериологическое оружие. "Опыты" с биооружием Как показал Хаяси Кадзуо, 3 июля 1939 года отряд выехал на границу Монголии в район боевых действий и остановился на участке восточнее озера Морехи. "В этом районе отряд несколько раз менял позицию. Опыты по заражению местности брюшнотифозными бактериями были произведены в ночь на 29, 30 и 31 августа 1939 года", - говорил Хаяси Кадзуо. "Первые два опыта были произведены по распоряжению командующего Квантунской армии генерал-полковника Уэда (Кэнкити) и третий опыт производился по распоряжению самого Исии Сиро", - показал он. При отступлении японской армии выбиралась местность, где предполагалось сосредоточение частей Красной армии, и эта местность заражалась, пояснял допрашиваемый. "Для распространения бактерий применялись воды рек Харуха и Хорустен", - говорил Хаяси Кадзуо. В отряде №731 под руководством Исии велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти. По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда №731. Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР. Анализ обнаруженных на Украине материалов свидетельствует об использовании американским командованием результатов исследований, полученных в рамках японской военно-биологической программы, и определенной "преемственности" работ, которые ранее проводились отрядом №731, заявил летом 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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https://ria.ru/20210918/genotsid-1750639649.html

https://ria.ru/20210908/yaponiya-1749061501.html

https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777500751.html

https://ria.ru/20220315/biolaboratorii-1778263535.html

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япония, монголия, россия, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, ссср