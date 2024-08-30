https://ria.ru/20240830/arest-1969581525.html

Гендиректору "Пикета" продлили арест по делу о некачественных бронежилетах

Гендиректору "Пикета" продлили арест по делу о некачественных бронежилетах - РИА Новости, 30.08.2024

Гендиректору "Пикета" продлили арест по делу о некачественных бронежилетах

Басманный суд Москвы продлил до декабря арест гендиректору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову и другим фигурантам по делу о поставке некачественных... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:19

2024-08-30T19:19

2024-08-30T19:56

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до декабря арест гендиректору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову и другим фигурантам по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемому Кальченко Михаилу Михайловичу, обвиняемой Антоновой Виктории Павловне, обвиняемому Есипову Андрею Сергеевичу… до 3 декабря 2024 года", - огласила решение судья.Суд отказал адвокатам в избрании их подзащитным меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей.Судебное заседание пошло в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Об этом ходатайствовал следователь с целью обеспечения безопасности участников процесса и сохранения тайны предварительного расследования. Адвокаты и обвиняемые оставили этот вопрос на усмотрение суда.Таким образом, судья приняла решение провести судебное заседание в закрытом формате. Прессу и пришедших слушателей пустили только на оглашение постановления. Защитники намерены обжаловать решение суда о продлении стражи фигурантам.Ранее Басманный суд арестовал Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили средства, выделенные Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы.ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО, "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).

https://ria.ru/20240830/arest-1969553588.html

https://ria.ru/20240830/sledstvie-1969364160.html

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