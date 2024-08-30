Рейтинг@Mail.ru
Гендиректору "Пикета" продлили арест по делу о некачественных бронежилетах - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 30.08.2024 (обновлено: 19:56 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/arest-1969581525.html
Гендиректору "Пикета" продлили арест по делу о некачественных бронежилетах
Гендиректору "Пикета" продлили арест по делу о некачественных бронежилетах - РИА Новости, 30.08.2024
Гендиректору "Пикета" продлили арест по делу о некачественных бронежилетах
Басманный суд Москвы продлил до декабря арест гендиректору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову и другим фигурантам по делу о поставке некачественных... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:19
2024-08-30T19:56
москва
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до декабря арест гендиректору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову и другим фигурантам по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемому Кальченко Михаилу Михайловичу, обвиняемой Антоновой Виктории Павловне, обвиняемому Есипову Андрею Сергеевичу… до 3 декабря 2024 года", - огласила решение судья.Суд отказал адвокатам в избрании их подзащитным меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей.Судебное заседание пошло в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Об этом ходатайствовал следователь с целью обеспечения безопасности участников процесса и сохранения тайны предварительного расследования. Адвокаты и обвиняемые оставили этот вопрос на усмотрение суда.Таким образом, судья приняла решение провести судебное заседание в закрытом формате. Прессу и пришедших слушателей пустили только на оглашение постановления. Защитники намерены обжаловать решение суда о продлении стражи фигурантам.Ранее Басманный суд арестовал Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили средства, выделенные Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы.ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО, "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
https://ria.ru/20240830/arest-1969553588.html
https://ria.ru/20240830/sledstvie-1969364160.html
https://ria.ru/20240807/advokat-1964647391.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, происшествия
Москва, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия
Гендиректору "Пикета" продлили арест по делу о некачественных бронежилетах

Суд продлил арест гендиру "Пикета" Есипову по делу о некачественных бронежилетах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до декабря арест гендиректору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову и другим фигурантам по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемому Кальченко Михаилу Михайловичу, обвиняемой Антоновой Виктории Павловне, обвиняемому Есипову Андрею Сергеевичу… до 3 декабря 2024 года", - огласила решение судья.
Суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемым в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа
Вчера, 17:21
Суд отказал адвокатам в избрании их подзащитным меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей.
Судебное заседание пошло в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Об этом ходатайствовал следователь с целью обеспечения безопасности участников процесса и сохранения тайны предварительного расследования. Адвокаты и обвиняемые оставили этот вопрос на усмотрение суда.
Таким образом, судья приняла решение провести судебное заседание в закрытом формате. Прессу и пришедших слушателей пустили только на оглашение постановления. Защитники намерены обжаловать решение суда о продлении стражи фигурантам.
Ранее Басманный суд арестовал Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Органы рассказали, как выявили причастность генерала Попова к мошенничеству
Вчера, 03:24
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили средства, выделенные Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы.
ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО, "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Адвокат опроверг сообщения о готовности Иванова сотрудничать со следствием
7 августа, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала