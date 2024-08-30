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Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 30.08.2024
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17:21 30.08.2024 (обновлено: 18:04 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/arest-1969553588.html
Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа
Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 30.08.2024
Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа
Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО двух топ-менеджеров компании по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:21
2024-08-30T18:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО двух топ-менеджеров компании по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении топ-менеджеров компании - Миронова Игоря Анатольевича и Иванова Олега Вячеславовича", - рассказал собеседник агентства. В суде не уточнили, о какой компании идет речь.В то же время, по данным информированного источника РИА Новости, Иванов и Миронов были генеральными директорами ООО "СПЕЦТЕХНИКА". Данная компания, судя по её верифицированной странице на сайте для поиска вакансий для соискателей работы, "имеет широкий спектр производственной деятельности по государственным контрактам Минобороны России, по капитальному ремонту узлов и агрегатов бронетанкового вооружения и техники, военной автомобильной техники, по утилизации бронетанкового вооружения и военной техники, в том числе по производству конверсионной техники на базе демилитаризованных шасси, участвует в аукционах проводимых ФА по государственным резервам (Росрезерв)". За злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное группой лиц и повлекшее тяжкие последствия, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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происшествия, москва, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), россия
Происшествия, Москва, Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв), Россия
Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа

Суд арестовал топ-менеджеров за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramСуд Москвы избрал меру пресечения обвиняемым в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта
Суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемым в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемым в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО двух топ-менеджеров компании по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении топ-менеджеров компании - Миронова Игоря Анатольевича и Иванова Олега Вячеславовича", - рассказал собеседник агентства.
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В суде не уточнили, о какой компании идет речь.
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramСуд Москвы избрал меру пресечения обвиняемым в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта
Суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемым в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемым в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта
В то же время, по данным информированного источника РИА Новости, Иванов и Миронов были генеральными директорами ООО "СПЕЦТЕХНИКА". Данная компания, судя по её верифицированной странице на сайте для поиска вакансий для соискателей работы, "имеет широкий спектр производственной деятельности по государственным контрактам Минобороны России, по капитальному ремонту узлов и агрегатов бронетанкового вооружения и техники, военной автомобильной техники, по утилизации бронетанкового вооружения и военной техники, в том числе по производству конверсионной техники на базе демилитаризованных шасси, участвует в аукционах проводимых ФА по государственным резервам (Росрезерв)".
За злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное группой лиц и повлекшее тяжкие последствия, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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