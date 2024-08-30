https://ria.ru/20240830/arest-1969553588.html

Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа

Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 30.08.2024

Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО двух топ-менеджеров компании по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:21

2024-08-30T17:21

2024-08-30T18:04

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федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО двух топ-менеджеров компании по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении топ-менеджеров компании - Миронова Игоря Анатольевича и Иванова Олега Вячеславовича", - рассказал собеседник агентства. В суде не уточнили, о какой компании идет речь.В то же время, по данным информированного источника РИА Новости, Иванов и Миронов были генеральными директорами ООО "СПЕЦТЕХНИКА". Данная компания, судя по её верифицированной странице на сайте для поиска вакансий для соискателей работы, "имеет широкий спектр производственной деятельности по государственным контрактам Минобороны России, по капитальному ремонту узлов и агрегатов бронетанкового вооружения и техники, военной автомобильной техники, по утилизации бронетанкового вооружения и военной техники, в том числе по производству конверсионной техники на базе демилитаризованных шасси, участвует в аукционах проводимых ФА по государственным резервам (Росрезерв)". За злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное группой лиц и повлекшее тяжкие последствия, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240828/delo-1969018062.html

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происшествия, москва, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), россия