https://ria.ru/20240830/arest-1969370426.html

Суд арестовал акции собственника "Телты"

Суд арестовал акции собственника "Телты" - РИА Новости, 30.08.2024

Суд арестовал акции собственника "Телты"

Хамовнический суд Москвы арестовал акции на 170 миллионов рублей собственника пермского завода "Телта" Игоря Морозова по делу о хищении средств при поставке... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:27

2024-08-30T05:27

2024-08-30T05:27

происшествия

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москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал акции на 170 миллионов рублей собственника пермского завода "Телта" Игоря Морозова по делу о хищении средств при поставке телефонных аппаратов для нужд Минобороны, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию. "Постановлением Хамовнического суда Москвы арестованы акции Морозова на сумму более более 170 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства. Кроме того, наложен арест на имущество Морозова. По версии следствия, Морозов, как акционер завода "Телта", два его бывших сотрудника - замгендиректора по производству и сбыту завода "Телта" Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина, - а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов стали фигурантами хищения 33 миллионов в период 2014-2023 годов при поставках заводом аппаратов для нужд Минобороны. Им предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения на 33 миллиона рублей. По версия следствия, Минобороны заключило контракт с заводом "Телта" на поставку телефонных аппаратов, однако в Минобороны посчитали, что завод не сам изготовил трубки, а закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции. Следствие считает, что в результате этого фигуранты получили прибыль 33 миллиона рублей. Фигуранты были задержаны. Официальный представитель СК Светлана Петренко 23 мая сообщила, что Высокову и Гришиной предъявлены обвинения о даче взятке в размере 36 миллионов рублей арестованному начальнику главного управления связи ВС России Вадиму Шамарину. В материалах указывалось, что он оказывал заводу общее покровительство при получении госконтрактов от Минобороны. Оба признали вину, дали показания на него и активно сотрудничают со следствием. Сам же Шамарин признал вину частично - в получении 19 миллионов рублей. Он также находится под стражей. Высоков, Гришина и Морохов находятся под стражей, Пальмова же следователь отпустил под подписку о невыезде.

https://ria.ru/20240809/shamarin-1965213661.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)