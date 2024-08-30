https://ria.ru/20240830/ambassadory-1969543552.html
Амбассадоры бизнес-сообщества Москвы работают уже в шести странах
Амбассадоры бизнес-сообщества Москвы работают уже в шести странах - РИА Новости, 30.08.2024
Амбассадоры бизнес-сообщества Москвы работают уже в шести странах
Амбассадоры столичного бизнес-сообщества продвигают товары и услуги городских предприятий в дружественных государствах, к проекту уже присоединились шесть... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:44
2024-08-30T16:44
2024-08-30T16:49
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Амбассадоры столичного бизнес-сообщества продвигают товары и услуги городских предприятий в дружественных государствах, к проекту уже присоединились шесть стран, сообщил генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ) Виталий Степанов в ходе пресс-конференции, посвященной поддержке столичных компаний и производителей на внешних рынках. "Остановлюсь на таком пилотном, с одной стороны, с другой стороны, очень хорошо оправдавшем себя проекте, который называется "Амбассадоры Московского экспортного центра за рубежом". Этот проект мы запустили в августе прошлого года. Начинали мы с двух амбассадоров в Индии и Египте. Сегодня таких уже шесть. К команде амбассадоров в Индии и Египте добавились еще наши представители в ОАЭ, Китае, Малайзии и Вьетнаме", - рассказал Степанов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он уточнил, что в рамках проекта в определенном регионе находится представитель московского бизнеса и "в ручном режиме" сопровождает предпринимателей, помогает им договариваться, доводить экспортные сделки с покупателями до финальных соглашений. "Проект себя действительно неплохо показал. Сегодня у нас порядка 100 участников уже через эту поддержку прошли. Есть конверсия в результат, поэтому мы, наверное, будем расширять эту сеть и в будущем", - добавил Степанов. Глава МЭЦ также сообщил, что в 2024 году центр реализует 35 различных проектов, связанных с выставками и бизнес-миссиями, а до конца года запланировано 14 проектов - это четыре выставки и десять бизнес-миссий. "На ряд из этих проектов еще идут наборы. В частности, у нас сейчас идет набор на участие в коллективном стенде в рамках Bengaluru Tech Sammit. Это большая выставка в Бангалоре, инновационной столице Индии, где мы будем участвовать впервые", - рассказал он.
https://ria.ru/20240828/tsentr-1968906258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, московский экспортный центр (мэц), виталий степанов, индия, египет, москва
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московский экспортный центр (МЭЦ), Виталий Степанов, Индия, Египет, Москва
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Амбассадоры столичного бизнес-сообщества продвигают товары и услуги городских предприятий в дружественных государствах, к проекту уже присоединились шесть стран, сообщил генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ) Виталий Степанов в ходе пресс-конференции, посвященной поддержке столичных компаний и производителей на внешних рынках.
"Остановлюсь на таком пилотном, с одной стороны, с другой стороны, очень хорошо оправдавшем себя проекте, который называется "Амбассадоры Московского экспортного центра за рубежом". Этот проект мы запустили в августе прошлого года. Начинали мы с двух амбассадоров в Индии
и Египте
. Сегодня таких уже шесть. К команде амбассадоров в Индии и Египте добавились еще наши представители в ОАЭ
, Китае
, Малайзии
и Вьетнаме", - рассказал Степанов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он уточнил, что в рамках проекта в определенном регионе находится представитель московского бизнеса и "в ручном режиме" сопровождает предпринимателей, помогает им договариваться, доводить экспортные сделки с покупателями до финальных соглашений.
"Проект себя действительно неплохо показал. Сегодня у нас порядка 100 участников уже через эту поддержку прошли. Есть конверсия в результат, поэтому мы, наверное, будем расширять эту сеть и в будущем", - добавил Степанов.
Глава МЭЦ также сообщил, что в 2024 году центр реализует 35 различных проектов, связанных с выставками и бизнес-миссиями, а до конца года запланировано 14 проектов - это четыре выставки и десять бизнес-миссий.
"На ряд из этих проектов еще идут наборы. В частности, у нас сейчас идет набор на участие в коллективном стенде в рамках Bengaluru Tech Sammit. Это большая выставка в Бангалоре
, инновационной столице Индии, где мы будем участвовать впервые", - рассказал он.