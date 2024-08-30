https://ria.ru/20240830/--1969406976.html

Боррель подтвердил, что Украина уже использует поставленные ей F-16

Боррель подтвердил, что Украина уже использует поставленные ей F-16 - РИА Новости, 30.08.2024

Боррель подтвердил, что Украина уже использует поставленные ей F-16

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Украина уже использует поставленные ей Западом истребители F-16. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:00

2024-08-30T11:00

2024-08-30T11:00

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Украина уже использует поставленные ей Западом истребители F-16. "Украинские военные готовы сражаться, если у них есть наша материальная поддержка. В настоящее время они уже используют F-16, чтобы постараться отразить российские атаки", - сообщил он. В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, в свою очередь, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240830/f-16-1969369982.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969388560.html

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в мире, украина, россия, сша, жозеп боррель, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, f-16