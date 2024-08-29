https://ria.ru/20240829/zhiteli-1969330910.html

За медпомощью после обстрела обратились 213 жителей Курской области

За медпомощью после обстрела обратились 213 жителей Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

За медпомощью после обстрела обратились 213 жителей Курской области

За медпомощью с 6 августа обратили 213 жителей Курской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T20:38

2024-08-29T20:38

2024-08-29T20:38

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг — РИА Новости. За медпомощью с 6 августа обратили 213 жителей Курской области, сообщает правительство региона. "С 6 августа за медицинской помощью обратилось 213 курян, из них 11 детей. В стационарах проходят лечение 67 человек, из них два ребенка", - говорится в сообщении в среду. Накануне правительство региона сообщало о 211 обратившихся за помощью медиков. По итогам этого дня в стационар попали ещё один взрослый и ещё один ребенок. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html

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курская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия