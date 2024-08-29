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Не имеющие прописки жители Курчатова смогут получить пропуска для въезда

Не имеющие прописки жители Курчатова смогут получить пропуска для въезда - РИА Новости, 29.08.2024

Не имеющие прописки жители Курчатова смогут получить пропуска для въезда

Жители города Курчатов и населенных пунктов Курчатовского района, не имеющие прописки, смогут получить в администрациях и на блокпостах пропуска для въезда,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:08

2024-08-29T17:08

2024-08-29T17:08

курчатов

россия

курчатовский район

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

курская аэс

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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Жители города Курчатов и населенных пунктов Курчатовского района, не имеющие прописки, смогут получить в администрациях и на блокпостах пропуска для въезда, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Ранее врио губернатора информировал, что оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. По его словам, безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов - город, где расположена станция. В связи с введением ограничений, транспорт, осуществляющий транзит через Курчатов, должен использовать альтернативные маршруты. При этом жители, имеющие постоянную регистрацию в городе, смогут свободно въезжать и выезжать из Курчатова. "Жители области, которые не имеют курчатовской прописки, но работают в городе, могут получить пропуск для въезда. Обращаю внимание, что при необходимости на обратной стороне пропуска можно будет указать номер личного или служебного автомобиля", - написал Смирнов в Telegram-канале. Он добавил, что для получения пропуска необходимо обратиться в администрации города Курчатова и Курчатовского района. Также разрешение на въезд в город можно получить непосредственно на блокпостах. Сотрудники администраций города и района круглосуточно дежурят на постах, добавил врио глава региона. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/finansirovanie-1969263950.html

https://ria.ru/20240816/punkty-1966621667.html

курчатов

россия

курчатовский район

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курчатов, россия, курчатовский район, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская аэс