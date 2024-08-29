"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе
Меркурис: отступление из Курской области станет серьезном ударом для Зеленского
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Отступление ВСУ из Курской области станет мощным ударом для Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Отступление из Курской области нанесет огромный удар по престижу и авторитету правительства Зеленского. <…> Если что-то подобное произойдет, то вся операция подвергнется такой критике, что сам Зеленский, возможно, не сможет этого пережить", — отметил он.
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По словам эксперта, Зеленский понимает высокие риски из-за этого нападения. При этом становится все более очевидным, что эта безрассудная авантюра провалилась, добавил Меркурис.
"Катастрофическая ситуация: все линии обороны в Донбассе рушатся с необычайной скоростью", — резюмировал аналитик.
По данным Минобороны от четверга, подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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