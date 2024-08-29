https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969326165.html

"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе

"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе - РИА Новости, 29.08.2024

"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе

Отступление ВСУ из Курской области станет мощным ударом для Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T20:02

2024-08-29T20:02

2024-08-29T20:02

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

валерий герасимов

донбасс

владимир зеленский

александр сырский

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Отступление ВСУ из Курской области станет мощным ударом для Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Отступление из Курской области нанесет огромный удар по престижу и авторитету правительства Зеленского. <…> Если что-то подобное произойдет, то вся операция подвергнется такой критике, что сам Зеленский, возможно, не сможет этого пережить", — отметил он.По словам эксперта, Зеленский понимает высокие риски из-за этого нападения. При этом становится все более очевидным, что эта безрассудная авантюра провалилась, добавил Меркурис."Катастрофическая ситуация: все линии обороны в Донбассе рушатся с необычайной скоростью", — резюмировал аналитик.По данным Минобороны от четверга, подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240829/udar-1969287100.html

https://ria.ru/20240829/kurskaya_oblast-1969240657.html

курская область

россия

донбасс

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в мире, курская область, россия, валерий герасимов, донбасс, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины