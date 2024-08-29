Рейтинг@Mail.ru
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969326165.html
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе - РИА Новости, 29.08.2024
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе
Отступление ВСУ из Курской области станет мощным ударом для Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:02
2024-08-29T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
валерий герасимов
донбасс
владимир зеленский
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:862:2048:2014_1920x0_80_0_0_a2977c8009415b35490f0fc142df4de2.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Отступление ВСУ из Курской области станет мощным ударом для Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Отступление из Курской области нанесет огромный удар по престижу и авторитету правительства Зеленского. &lt;…&gt; Если что-то подобное произойдет, то вся операция подвергнется такой критике, что сам Зеленский, возможно, не сможет этого пережить", — отметил он.По словам эксперта, Зеленский понимает высокие риски из-за этого нападения. При этом становится все более очевидным, что эта безрассудная авантюра провалилась, добавил Меркурис."Катастрофическая ситуация: все линии обороны в Донбассе рушатся с необычайной скоростью", — резюмировал аналитик.По данным Минобороны от четверга, подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240829/udar-1969287100.html
https://ria.ru/20240829/kurskaya_oblast-1969240657.html
курская область
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:670:2048:2206_1920x0_80_0_0_1cbe40f927a0ca1edd4ecf2ec75f6f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, россия, валерий герасимов, донбасс, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Донбасс, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе

Меркурис: отступление из Курской области станет серьезном ударом для Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Отступление ВСУ из Курской области станет мощным ударом для Владимира Зеленского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Отступление из Курской области нанесет огромный удар по престижу и авторитету правительства Зеленского. <…> Если что-то подобное произойдет, то вся операция подвергнется такой критике, что сам Зеленский, возможно, не сможет этого пережить", — отметил он.
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов
29 августа, 17:07
По словам эксперта, Зеленский понимает высокие риски из-за этого нападения. При этом становится все более очевидным, что эта безрассудная авантюра провалилась, добавил Меркурис.
"Катастрофическая ситуация: все линии обороны в Донбассе рушатся с необычайной скоростью", — резюмировал аналитик.
По данным Минобороны от четверга, подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
29 августа, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияВалерий ГерасимовДонбассВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала