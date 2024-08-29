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"Это позор". В Киеве набросились на Зеленского из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 29.08.2024 (обновлено: 15:43 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969259200.html
"Это позор". В Киеве набросились на Зеленского из-за катастрофы на Украине
"Это позор". В Киеве набросились на Зеленского из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 29.08.2024
"Это позор". В Киеве набросились на Зеленского из-за катастрофы на Украине
Украинские власти при Владимире Зеленском разворовали средства, предназначавшиеся для пенсионных выплат гражданам, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:37
2024-08-29T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские власти при Владимире Зеленском разворовали средства, предназначавшиеся для пенсионных выплат гражданам, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский, говорить надо, что деньги были украдены с пенсионных фондов. &lt;…&gt; Такого нижайшего уровня человек, который сейчас незаконно занимает президентский пост. &lt;…&gt; Это позор для украинцев, что этот человек до сих пор находится на посту президента", — отметил он.По словам эксперта, экономика Украины находится в таком состоянии, что нет денег даже на пенсии. Соскин также утверждает, что своими действиями киевский режим фактически проводит этноцид."У нас украли деньги, все украли: жизнь украли, молодость украли — обдурили такие, как Зеленский", — резюмировал экс-советник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240829/kurskaya_oblast-1969240657.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Верховная Рада Украины
"Это позор". В Киеве набросились на Зеленского из-за катастрофы на Украине

Соскин: Зеленский разворовал пенсионный фонд Украины

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские власти при Владимире Зеленском разворовали средства, предназначавшиеся для пенсионных выплат гражданам, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Зеленский, говорить надо, что деньги были украдены с пенсионных фондов. <…> Такого нижайшего уровня человек, который сейчас незаконно занимает президентский пост. <…> Это позор для украинцев, что этот человек до сих пор находится на посту президента", — отметил он.
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По словам эксперта, экономика Украины находится в таком состоянии, что нет денег даже на пенсии. Соскин также утверждает, что своими действиями киевский режим фактически проводит этноцид.
"У нас украли деньги, все украли: жизнь украли, молодость украли — обдурили такие, как Зеленский", — резюмировал экс-советник.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВерховная Рада Украины
 
 
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