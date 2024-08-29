https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969259200.html

"Это позор". В Киеве набросились на Зеленского из-за катастрофы на Украине

"Это позор". В Киеве набросились на Зеленского из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 29.08.2024

"Это позор". В Киеве набросились на Зеленского из-за катастрофы на Украине

Украинские власти при Владимире Зеленском разворовали средства, предназначавшиеся для пенсионных выплат гражданам, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:37

2024-08-29T15:37

2024-08-29T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

владимир зеленский

олег соскин

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_0:1:3020:1700_1920x0_80_0_0_910136bcd13246f6767200f76d9e2ff0.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские власти при Владимире Зеленском разворовали средства, предназначавшиеся для пенсионных выплат гражданам, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский, говорить надо, что деньги были украдены с пенсионных фондов. <…> Такого нижайшего уровня человек, который сейчас незаконно занимает президентский пост. <…> Это позор для украинцев, что этот человек до сих пор находится на посту президента", — отметил он.По словам эксперта, экономика Украины находится в таком состоянии, что нет денег даже на пенсии. Соскин также утверждает, что своими действиями киевский режим фактически проводит этноцид."У нас украли деньги, все украли: жизнь украли, молодость украли — обдурили такие, как Зеленский", — резюмировал экс-советник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240829/kurskaya_oblast-1969240657.html

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, верховная рада украины