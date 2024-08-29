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СМИ: Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой - РИА Новости, 29.08.2024
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11:10 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/zagovor-1969153180.html
СМИ: Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой
СМИ: Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой - РИА Новости, 29.08.2024
СМИ: Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой
Экс -президент США и кандидат на президентских выборах Дональд Трамп обвинил главу компании основателя признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:10
2024-08-29T11:10
в мире
сша
россия
дональд трамп
марк цукерберг
камала харрис
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс -президент США и кандидат на президентских выборах Дональд Трамп обвинил главу компании основателя признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta* Марка Цукерберга планировании заговора против него в 2020 году и пригрозил тюрьмой в случае организации заговора против него в 2024 году, сообщают американские СМИ со ссылкой на новую книгу Трампа. По данным СМИ, новая книга экс-президента "Спасти Америку" выйдет 3 сентября. В ней Трамп обвиняет Цукерберга в составлении заговора против него во время президентских выборов 2020 года. Американские СМИ отмечают, что в книге Трампа есть фотография, на которой показана встреча Трампа и Цукерберга во время визита последнего в Белый дом. В книге экс-президент также обвинил Цукерберга в установке специальных ящиков во время выборов 2020 года, которые Трамп назвал частью заговора против него. Согласно СМИ, под этим Трамп имел в виду взнос в размере 420 миллионов долларов, который Цукерберг и его жена Присцилла Чан внесли во время выборов 2020 года на финансирование избирательной инфраструктуры. Согласно американским СМИ, Трамп также заявил, что он и его команда будут пристально следить за Цукербергом во время президентской гонки 2024 года, экс-президент пригрозил бизнесмену пожизненным заключением в тюрьме, если он совершит что-то противозаконное во время президентских выборов в ноябре. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240828/tramp-1968890833.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, марк цукерберг, камала харрис
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Камала Харрис
СМИ: Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой

Трамп пригрозил Цукербергу пожизненным сроком в случае организации заговора

© AP Photo / Rick BowmerДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Rick Bowmer
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс -президент США и кандидат на президентских выборах Дональд Трамп обвинил главу компании основателя признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta* Марка Цукерберга планировании заговора против него в 2020 году и пригрозил тюрьмой в случае организации заговора против него в 2024 году, сообщают американские СМИ со ссылкой на новую книгу Трампа.
По данным СМИ, новая книга экс-президента "Спасти Америку" выйдет 3 сентября. В ней Трамп обвиняет Цукерберга в составлении заговора против него во время президентских выборов 2020 года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Вчера, 08:39
Американские СМИ отмечают, что в книге Трампа есть фотография, на которой показана встреча Трампа и Цукерберга во время визита последнего в Белый дом. В книге экс-президент также обвинил Цукерберга в установке специальных ящиков во время выборов 2020 года, которые Трамп назвал частью заговора против него. Согласно СМИ, под этим Трамп имел в виду взнос в размере 420 миллионов долларов, который Цукерберг и его жена Присцилла Чан внесли во время выборов 2020 года на финансирование избирательной инфраструктуры.
Согласно американским СМИ, Трамп также заявил, что он и его команда будут пристально следить за Цукербергом во время президентской гонки 2024 года, экс-президент пригрозил бизнесмену пожизненным заключением в тюрьме, если он совершит что-то противозаконное во время президентских выборов в ноябре.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В США возобновили рассмотрение уголовного дела против Трампа
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В миреСШАРоссияДональд ТрампМарк ЦукербергКамала Харрис
 
 
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