https://ria.ru/20240829/zagovor-1969153180.html

СМИ: Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой

СМИ: Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой - РИА Новости, 29.08.2024

СМИ: Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой

Экс -президент США и кандидат на президентских выборах Дональд Трамп обвинил главу компании основателя признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:10

2024-08-29T11:10

2024-08-29T11:10

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дональд трамп

марк цукерберг

камала харрис

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс -президент США и кандидат на президентских выборах Дональд Трамп обвинил главу компании основателя признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta* Марка Цукерберга планировании заговора против него в 2020 году и пригрозил тюрьмой в случае организации заговора против него в 2024 году, сообщают американские СМИ со ссылкой на новую книгу Трампа. По данным СМИ, новая книга экс-президента "Спасти Америку" выйдет 3 сентября. В ней Трамп обвиняет Цукерберга в составлении заговора против него во время президентских выборов 2020 года. Американские СМИ отмечают, что в книге Трампа есть фотография, на которой показана встреча Трампа и Цукерберга во время визита последнего в Белый дом. В книге экс-президент также обвинил Цукерберга в установке специальных ящиков во время выборов 2020 года, которые Трамп назвал частью заговора против него. Согласно СМИ, под этим Трамп имел в виду взнос в размере 420 миллионов долларов, который Цукерберг и его жена Присцилла Чан внесли во время выборов 2020 года на финансирование избирательной инфраструктуры. Согласно американским СМИ, Трамп также заявил, что он и его команда будут пристально следить за Цукербергом во время президентской гонки 2024 года, экс-президент пригрозил бизнесмену пожизненным заключением в тюрьме, если он совершит что-то противозаконное во время президентских выборов в ноябре. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240828/tramp-1968890833.html

https://ria.ru/20240804/ssha-1963930753.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, марк цукерберг, камала харрис