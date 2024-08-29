https://ria.ru/20240829/yuzhno-sakhalinsk-1969131432.html

Первые навигационные стелы для туристов установили в Южно-Сахалинске

Первые навигационные стелы для туристов установили в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 29.08.2024

Первые навигационные стелы для туристов установили в Южно-Сахалинске

Первые четыре навигационные стелы для туристов установили в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:45

2024-08-29T09:45

2024-08-29T09:45

сахалинская область

южно-сахалинск

туризм

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Первые четыре навигационные стелы для туристов установили в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев. "Всего мы планируем до конца этого года разместить по областному центру 10 аналогичных стендов. Пока они установлены на площади перед Чехов-центром, у Главпочтамта, на набережной реки Рогатки и на площади Славы. Они будут скоро оборудованы подсветкой, чтобы ими было удобно пользоваться в любое время суток. Часть туристической навигации будет цифровой: на них появится подробная информация о культурных локациях, достопримечательностях и точках общественного питания Южно-Сахалинска, а также предусмотрена запись на экскурсии по городу", - рассказал собеседник. По словам Лазарева, проект рассчитан до 2027 года, и за это время планируется установить 45 навигационных стендов в ключевых туристических точках и гостинцах областного центра. Необходимость в навигации для гостей города возникла в связи с активным ростом туристического потока за последние три года. "Например, в 2023 году Южно-Сахалинск посетили почти полмиллиона туристов, не меньше мы ожидаем и в этом году", - рассказал министр. В заключение Лазарев отметил, что в навигационные указатели разработаны специалистами правительства Сахалинской области, министерств туризма и здравоохранения региона и мэрии Южно-Сахалинска.

https://ria.ru/20240814/sakhalin-1966105734.html

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сахалинская область

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, южно-сахалинск, туризм