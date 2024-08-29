https://ria.ru/20240829/vzryvy-1969092329.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Взрывы вновь прогремели в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T00:48
2024-08-29T00:48
2024-08-29T00:48
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал сообщал о взрыве в Харькове. "Еще одна серия взрывов в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20240828/vsu-1969064808.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове вновь прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога