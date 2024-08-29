https://ria.ru/20240829/vzryvy-1969092329.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 29.08.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Взрывы вновь прогремели в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T00:48

2024-08-29T00:48

2024-08-29T00:48

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал сообщал о взрыве в Харькове. "Еще одна серия взрывов в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20240828/vsu-1969064808.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

харьковская область

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