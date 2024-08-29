https://ria.ru/20240829/vsu-1969301673.html

Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана

Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана - РИА Новости, 29.08.2024

Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана

Быстрое продвижение российских военных в Донбассе связано с отсутствием плана у Генштаба ВСУ, утверждает неназванный офицер из инженерного подразделения... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:54

2024-08-29T17:54

2024-08-29T18:50

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Быстрое продвижение российских военных в Донбассе связано с отсутствием плана у Генштаба ВСУ, утверждает неназванный офицер из инженерного подразделения украинских войск в комментарии журналу Economist. "Генштаб попросту не управляет процессом, и план отсутствует", — сказал он.В статье отмечается, что быстрое продвижение российской армии показало недостатки украинских фортификационных сооружений. Кроме того, зачастую ВСУ не могут удержать позиции из-за нехватки личного состава, у них также мало инженерных подразделений, указывается в материале.За последние полторы недели российские войска освободили Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевку и Орловку в ДНР. Как подчеркивал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, армия доминирует на всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении идет мощное продвижение.

https://ria.ru/20240828/vsu-1969064808.html

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969166745.html

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