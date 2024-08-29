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Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 29.08.2024 (обновлено: 18:50 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/vsu-1969301673.html
Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана
Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана - РИА Новости, 29.08.2024
Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана
Быстрое продвижение российских военных в Донбассе связано с отсутствием плана у Генштаба ВСУ, утверждает неназванный офицер из инженерного подразделения... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:54
2024-08-29T18:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донбасс
торецк
в мире
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Быстрое продвижение российских военных в Донбассе связано с отсутствием плана у Генштаба ВСУ, утверждает неназванный офицер из инженерного подразделения украинских войск в комментарии журналу Economist. "Генштаб попросту не управляет процессом, и план отсутствует", — сказал он.В статье отмечается, что быстрое продвижение российской армии показало недостатки украинских фортификационных сооружений. Кроме того, зачастую ВСУ не могут удержать позиции из-за нехватки личного состава, у них также мало инженерных подразделений, указывается в материале.За последние полторы недели российские войска освободили Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевку и Орловку в ДНР. Как подчеркивал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, армия доминирует на всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении идет мощное продвижение.
https://ria.ru/20240828/vsu-1969064808.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, торецк, в мире, апты алаудинов, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Торецк, В мире, Апты Алаудинов, Верховная Рада Украины
Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана

Economist: в ВСУ связывают продвижение ВС РФ с отсутствием плана у Генштаба

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Быстрое продвижение российских военных в Донбассе связано с отсутствием плана у Генштаба ВСУ, утверждает неназванный офицер из инженерного подразделения украинских войск в комментарии журналу Economist.
"Генштаб попросту не управляет процессом, и план отсутствует", — сказал он.
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В статье отмечается, что быстрое продвижение российской армии показало недостатки украинских фортификационных сооружений.
Кроме того, зачастую ВСУ не могут удержать позиции из-за нехватки личного состава, у них также мало инженерных подразделений, указывается в материале.

В частности, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в Торецке, на подконтрольной Киеву территории ДНР, отсутствуют фортификационные сооружения. Украинские военные, по ее мнению, не готовы к обороне в этом районе.

За последние полторы недели российские войска освободили Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевку и Орловку в ДНР. Как подчеркивал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, армия доминирует на всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении идет мощное продвижение.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонбассТорецкВ миреАпты АлаудиновВерховная Рада Украины
 
 
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