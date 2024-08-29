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Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана
Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана - РИА Новости, 29.08.2024
Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана
Быстрое продвижение российских военных в Донбассе связано с отсутствием плана у Генштаба ВСУ, утверждает неназванный офицер из инженерного подразделения... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:54
2024-08-29T17:54
2024-08-29T18:50
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Быстрое продвижение российских военных в Донбассе связано с отсутствием плана у Генштаба ВСУ, утверждает неназванный офицер из инженерного подразделения украинских войск в комментарии журналу Economist. "Генштаб попросту не управляет процессом, и план отсутствует", — сказал он.В статье отмечается, что быстрое продвижение российской армии показало недостатки украинских фортификационных сооружений. Кроме того, зачастую ВСУ не могут удержать позиции из-за нехватки личного состава, у них также мало инженерных подразделений, указывается в материале.За последние полторы недели российские войска освободили Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевку и Орловку в ДНР. Как подчеркивал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, армия доминирует на всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении идет мощное продвижение.
https://ria.ru/20240828/vsu-1969064808.html
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Украинский военный инженер обвинил Генштаб ВСУ в отсутствии плана
Economist: в ВСУ связывают продвижение ВС РФ с отсутствием плана у Генштаба