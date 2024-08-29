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В Курской области ВСУ потеряли до 7450 военных

В Курской области ВСУ потеряли до 7450 военных - РИА Новости, 29.08.2024

В Курской области ВСУ потеряли до 7450 военных

Подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка, 36 боевых РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:19

2024-08-29T14:19

2024-08-29T14:19

специальная военная операция на украине

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курская область

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безопасность

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 7450 военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 486 боевых бронированных машин, 227 автомобилей, 52 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе: четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Как сообщили в Минобороны РФ, операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность