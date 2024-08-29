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В Курской области ВСУ потеряли более 400 военных за сутки

В Курской области ВСУ потеряли более 400 военных за сутки - РИА Новости, 29.08.2024

В Курской области ВСУ потеряли более 400 военных за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более четырехсот украинских военнослужащих, 29 единиц бронетехники, в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:07

2024-08-29T14:07

2024-08-29T14:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

курская область

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более четырехсот украинских военнослужащих, 29 единиц бронетехники, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномет и 17 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, курская область