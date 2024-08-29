https://ria.ru/20240829/vsu-1969224580.html
В Курской области ВСУ потеряли более 400 военных за сутки
В Курской области ВСУ потеряли более 400 военных за сутки - РИА Новости, 29.08.2024
В Курской области ВСУ потеряли более 400 военных за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более четырехсот украинских военнослужащих, 29 единиц бронетехники, в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:07
2024-08-29T14:07
2024-08-29T14:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более четырехсот украинских военнослужащих, 29 единиц бронетехники, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномет и 17 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Курская область
В Курской области ВСУ потеряли более 400 военных за сутки
МО РФ: в Курской области ВСУ потеряли более 400 военных за сутки