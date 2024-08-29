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ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
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11:08 29.08.2024 (обновлено: 11:47 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/vsu-1969156386.html
ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области
ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области
Железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский" и два жилых дома во Льгове Курской области повреждены в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:08
2024-08-29T11:47
специальная военная операция на украине
льгов
курская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский" и два жилых дома во Льгове Курской области повреждены в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава города Алексей Клемешов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что было четыре "прилета"."После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города", — говорится в сообщении. Пожар быстро ликвидировали, никто из жителей не пострадал, добавил мэр.Клемешов уточнил, что тем, кто покинул Льгов, не рекомендуется возвращаться до окончательной стабилизации обстановки.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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льгов, курская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области

Глава Льгова Клемешов: ВСУ ударили по ж/д путям, складу и жилым домам

© Фото : Алексей Клемешов/TelegramЖелезнодорожные пути в курском Льгове повреждены после обстрела ВСУ
Железнодорожные пути в курском Льгове повреждены после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Алексей Клемешов/Telegram
Железнодорожные пути в курском Льгове повреждены после обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский" и два жилых дома во Льгове Курской области повреждены в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава города Алексей Клемешов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что было четыре "прилета".
"После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города", — говорится в сообщении.
Пожар быстро ликвидировали, никто из жителей не пострадал, добавил мэр.
Клемешов уточнил, что тем, кто покинул Льгов, не рекомендуется возвращаться до окончательной стабилизации обстановки.
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Специальная военная операция на УкраинеЛьговКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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