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ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области
ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области
Железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский" и два жилых дома во Льгове Курской области повреждены в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:08
2024-08-29T11:08
2024-08-29T11:47
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ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский" и два жилых дома во Льгове Курской области повреждены в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава города Алексей Клемешов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что было четыре "прилета"."После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города", — говорится в сообщении. Пожар быстро ликвидировали, никто из жителей не пострадал, добавил мэр.Клемешов уточнил, что тем, кто покинул Льгов, не рекомендуется возвращаться до окончательной стабилизации обстановки.
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льгов, курская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области
Глава Льгова Клемешов: ВСУ ударили по ж/д путям, складу и жилым домам