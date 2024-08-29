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ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области

ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове в Курской области

Железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский" и два жилых дома во Льгове Курской области повреждены в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:08

2024-08-29T11:08

2024-08-29T11:47

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ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский" и два жилых дома во Льгове Курской области повреждены в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава города Алексей Клемешов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что было четыре "прилета"."После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города", — говорится в сообщении. Пожар быстро ликвидировали, никто из жителей не пострадал, добавил мэр.Клемешов уточнил, что тем, кто покинул Льгов, не рекомендуется возвращаться до окончательной стабилизации обстановки.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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льгов, курская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия