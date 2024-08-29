https://ria.ru/20240829/vsu-1969132898.html

При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали два человека

При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 29.08.2024

При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали два человека

При обстрелах Херсонской области украинской армией два мирных жителя получили ранения, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:56

2024-08-29T09:56

2024-08-29T09:56

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

днепр (город)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967844698_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_380b153a91e4d598f8a60e6a4a10a8df.jpg

ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. При обстрелах Херсонской области украинской армией два мирных жителя получили ранения, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 41 удар из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ Алешек два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 20 ударов были нанесены ВСУ ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

херсонская область

днепр (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы украины, днепр (город), россия