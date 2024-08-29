При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ в Херсонской области
© Фото : Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия обстрела села Васильевка в Херсонской области
Последствия обстрела села Васильевка в Херсонской области. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. При обстрелах Херсонской области украинской армией два мирных жителя получили ранения, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 41 удар из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ Алешек два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 20 ударов были нанесены ВСУ ночью", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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