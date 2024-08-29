Рейтинг@Mail.ru
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/vsu-1969132898.html
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали два человека
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 29.08.2024
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали два человека
При обстрелах Херсонской области украинской армией два мирных жителя получили ранения, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:56
2024-08-29T09:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
днепр (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967844698_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_380b153a91e4d598f8a60e6a4a10a8df.jpg
ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. При обстрелах Херсонской области украинской армией два мирных жителя получили ранения, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 41 удар из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ Алешек два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 20 ударов были нанесены ВСУ ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
херсонская область
днепр (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967844698_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_ecf0ab953cead1119bcf0f4af958e555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, днепр (город), россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Россия
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ в Херсонской области

© Фото : Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия обстрела села Васильевка в Херсонской области
Последствия обстрела села Васильевка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Последствия обстрела села Васильевка в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. При обстрелах Херсонской области украинской армией два мирных жителя получили ранения, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 41 удар из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ Алешек два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 20 ударов были нанесены ВСУ ночью", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Россия уничтожит всех псов войны
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныДнепр (город)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала