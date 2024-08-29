https://ria.ru/20240829/vsu-1969110270.html

Посол России рассказал о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области

Посол России рассказал о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

Посол России рассказал о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области

Есть данные о сексуальном насилии украинских наемников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T06:41

2024-08-29T06:41

2024-08-29T06:46

специальная военная операция на украине

россия

курская область

родион мирошник

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Есть данные о сексуальном насилии украинских наемников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы", — сказал Мирошник.Он добавил, что киевский режим на территорию Курской области отправил "весь сброд", который представляют националистические радикальные формирования." (Владимир) Зеленский был не против избавиться от них в Киеве, отправить их куда-то подальше от столицы на "утилизацию". Потому там светились подразделения типа "Нахтигаль", там есть целый ряд радикально настроенных батальонов", — отметил посол.Мирошник подчеркнул, что вся эта радикальная и националистическая "банда" является "непосредственным участником террористической вылазки на территорию Курской области".Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих, 74 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/snaypery-1969108086.html

https://ria.ru/20240829/sudzha-1969109052.html

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курская область

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россия, курская область, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия