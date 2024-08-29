https://ria.ru/20240829/vsu-1969101553.html

Пленный с тремором рук рассказал, как его мобилизовали в ВСУ

Пленный с тремором рук рассказал, как его мобилизовали в ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024

Пленный с тремором рук рассказал, как его мобилизовали в ВСУ

Попавший в плен украинский военнослужащий Богдан Залишняк рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на противопоказания по состоянию здоровья... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:41

2024-08-29T03:41

2024-08-29T03:48

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Попавший в плен украинский военнослужащий Богдан Залишняк рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на противопоказания по состоянию здоровья и постоянно трясущиеся руки. Залишняка мобилизовали в Тернопольском районе по дороге из церкви, отправили в тероборону охранять мосты, а в начале марта 2024 года его роту перевели в стрелковый батальон, подчиняющийся 53-й бригаде ВСУ. В конце июля его отправили в ДНР, где он сдался в плен. У пленного тремор рук, который он продемонстрировал на камеру и объяснил, что не может держать не только оружие, но даже ложку. "Если первое на обед дадут, то я так выпью… двумя руками я выпью", - сказал военнопленный.

https://ria.ru/20240829/oshibka-1969094742.html

https://ria.ru/20240828/vsu-1969064808.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, украина