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Пленный с тремором рук рассказал, как его мобилизовали в ВСУ
Пленный с тремором рук рассказал, как его мобилизовали в ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
Пленный с тремором рук рассказал, как его мобилизовали в ВСУ
Попавший в плен украинский военнослужащий Богдан Залишняк рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на противопоказания по состоянию здоровья... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:41
2024-08-29T03:41
2024-08-29T03:48
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Попавший в плен украинский военнослужащий Богдан Залишняк рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на противопоказания по состоянию здоровья и постоянно трясущиеся руки. Залишняка мобилизовали в Тернопольском районе по дороге из церкви, отправили в тероборону охранять мосты, а в начале марта 2024 года его роту перевели в стрелковый батальон, подчиняющийся 53-й бригаде ВСУ. В конце июля его отправили в ДНР, где он сдался в плен. У пленного тремор рук, который он продемонстрировал на камеру и объяснил, что не может держать не только оружие, но даже ложку. "Если первое на обед дадут, то я так выпью… двумя руками я выпью", - сказал военнопленный.
https://ria.ru/20240829/oshibka-1969094742.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Пленный с тремором рук рассказал, как его мобилизовали в ВСУ
Пленный Залишняк рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на тремор рук