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"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником - РИА Новости, 29.08.2024
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12:00 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/vozrast-1969171673.html
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником - РИА Новости, 29.08.2024
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм — с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимании, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня?
2024-08-29T12:00
2024-08-29T12:00
нас двое
влюбленность
любовь
подкаст
вконтакте
возраст
отношения
опыт
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"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм — с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимании, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня?
audio/mpeg
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм — с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимании, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина ПанинаПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Ярослав Яценко, Сергей Таранов
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влюбленность, любовь, подкаст, вконтакте, возраст, отношения, опыт, личный опыт , аудио
Нас двое, влюбленность, Любовь, Подкаст, ВКонтакте, возраст, отношения, опыт, Личный опыт
Нас двое

"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником

Нас двое
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
12:00
Читать ria.ru в
Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм — с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимании, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня?
Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Полина Панина
Продюсер: Анастасия Кудрявцева
Монтаж: Ярослав Яценко, Сергей Таранов
 
Нас двоевлюбленностьЛюбовьПодкастВКонтактевозрастотношенияопытЛичный опыт
 
 
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