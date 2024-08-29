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"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником

"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником - РИА Новости, 29.08.2024

"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником

Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм — с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимании, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня?

2024-08-29T12:00

2024-08-29T12:00

2024-08-29T12:00

нас двое

влюбленность

любовь

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отношения

опыт

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"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм — с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимании, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня? audio/mpeg

"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм — с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимании, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня? audio/mpeg

Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина ПанинаПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Ярослав Яценко, Сергей Таранов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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