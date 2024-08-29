https://ria.ru/20240829/vozrast-1969171673.html
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником - РИА Новости, 29.08.2024
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм — с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимании, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня?
2024-08-29T12:00
2024-08-29T12:00
2024-08-29T12:00
нас двое
влюбленность
любовь
подкаст
вконтакте
возраст
отношения
опыт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969171171_0:2:1038:586_1920x0_80_0_0_fa609a5b4f95c755dda4b8a0f6ce43b6.jpg
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм — с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимании, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня?
audio/mpeg
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм — с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимании, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина ПанинаПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Ярослав Яценко, Сергей Таранов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969171171_128:0:912:588_1920x0_80_0_0_3171b34440c61a2d93f53752e42920eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
влюбленность, любовь, подкаст, вконтакте, возраст, отношения, опыт, личный опыт , аудио
Нас двое, влюбленность, Любовь, Подкаст, ВКонтакте, возраст, отношения, опыт, Личный опыт
"У нас большая разница в возрасте": трудности отношений не с ровесником
Некоторые люди целенаправленно ищут отношений с человеком значительно старше или младше себя. Стереотипы, травмы, консерватизм — с чем связан такой подход к поиску партера? Насколько сильно разница в биологическом возрасте может влиять на взаимопонимании, общий досуг, совместные планы. Какую разницу в возрасте принято считать "большой" сегодня?