https://ria.ru/20240829/voyna-1969103604.html

В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией - РИА Новости, 29.08.2024

В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

В случае начала ядерной войны с Россией Соединенные Штаты потерпят поражение, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T04:28

2024-08-29T04:28

2024-08-29T04:28

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скотт риттер

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В случае начала ядерной войны с Россией Соединенные Штаты потерпят поражение, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "(В случае начала ядерного конфликта — Прим. ред.) по США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска", — заявил эксперт.Как отметил Риттер, не так давно Россия модернизировала свой арсенал, на вооружение поступили гиперзвуковые ракеты, которые способны за несколько минут достичь берегов Соединенных Штатов и уничтожить ракетные шахты. Ядерные силы Вашингтона, напротив, сильно устарели, и не смогут противостоять потенциальному противнику, резюмировал бывший разведчик.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.

https://ria.ru/20240814/ssha-1966090425.html

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в мире, россия, сша, скотт риттер