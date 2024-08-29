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Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре - РИА Новости, 29.08.2024
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08:38 29.08.2024 (обновлено: 10:07 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/volodin-1969116657.html
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре - РИА Новости, 29.08.2024
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые начнут действовать в сентябре. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:38
2024-08-29T10:07
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые начнут действовать в сентябре. "Какие законы вступают в силу в сентябре. С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса", — написал спикер. Какие еще законы и нововведения вступят в силу 1 сентября:Кроме того, с сентября заработает закон, согласно которому комплекс мероприятий и их последовательность в рамках оказания первой помощи определит Минздрав. В аптечки первой помощи разрешается включать лекарства, ранее они наполнялись только перевязочными материалами, жгутами, масками, перчатками. Кроме того, уточняются понятие и условия оказания первой помощи, заключил Володин.
https://ria.ru/20240829/samokaty-1969103150.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре

Спикер Госдумы Володин перечислил законы, которые начнут действовать в сентябре

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые начнут действовать в сентябре.
"Какие законы вступают в силу в сентябре. С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса", — написал спикер.
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Какие еще законы и нововведения вступят в силу 1 сентября:
  • закон о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетных инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица;
  • закон об ужесточении требований к учредителям управляющих компаний: они не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений, в том числе в сфере экономики. Также учредители УК, лицензия которых аннулирована, не смогут вновь создать обслуживающую многоквартирные дома организацию до исключения из реестра дисквалифицированных лиц;
  • с 1 сентября все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — независимо от формы собственности, обязаны вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории государственный флаг;
  • государственные, муниципальные информационные системы, а также системы унитарных предприятий и госучреждений должны будут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи сервера находятся исключительно в России, которые являются российским юрлицом и подключены к государственной системе противодействия кибератакам;
  • перевозчики легковых такси будут обязаны страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, договор должен заключаться на каждую машину, сведения о которой внесены в региональный реестр легковых такси, информация о договоре должна быть размещена в салоне;
  • работодатели должны рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу исходя из текущей зарплаты сотрудника, включающей премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты;
  • экскурсоводы и гиды-переводчики с сентября должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора;
  • Ростуризм будет исключать туроператоров из единого федерального реестра за регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путевках;
  • трудовые права инвалидов дополнительно защитят: работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности трудящихся. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации;
Кроме того, с сентября заработает закон, согласно которому комплекс мероприятий и их последовательность в рамках оказания первой помощи определит Минздрав. В аптечки первой помощи разрешается включать лекарства, ранее они наполнялись только перевязочными материалами, жгутами, масками, перчатками. Кроме того, уточняются понятие и условия оказания первой помощи, заключил Володин.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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