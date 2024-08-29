https://ria.ru/20240829/volodin-1969116657.html

Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре

Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре - РИА Новости, 29.08.2024

Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые начнут действовать в сентябре. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:38

2024-08-29T08:38

2024-08-29T10:07

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые начнут действовать в сентябре. "Какие законы вступают в силу в сентябре. С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса", — написал спикер. Какие еще законы и нововведения вступят в силу 1 сентября:Кроме того, с сентября заработает закон, согласно которому комплекс мероприятий и их последовательность в рамках оказания первой помощи определит Минздрав. В аптечки первой помощи разрешается включать лекарства, ранее они наполнялись только перевязочными материалами, жгутами, масками, перчатками. Кроме того, уточняются понятие и условия оказания первой помощи, заключил Володин.

https://ria.ru/20240829/samokaty-1969103150.html

https://ria.ru/20240812/lineyki-1965585214.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральное агентство по туризму (ростуризм)