https://ria.ru/20240829/voentorg-1969207313.html

Мосгорсуд признал арест руководителя "Военторга" законным

Мосгорсуд признал арест руководителя "Военторга" законным - РИА Новости, 29.08.2024

Мосгорсуд признал арест руководителя "Военторга" законным

Мосгорсуд признал законным арест руководителя "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого в хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:12

2024-08-29T13:12

2024-08-29T14:18

происшествия

владимир павлов

московский городской суд

военторг

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест руководителя "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого в хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.При этом защита просила освободить его из СИЗО и перевести под домашний арест. Павлов заявил, что его характер не позволит избегать правосудия, поэтому он обещал не скрываться и даже намерен уволится, чтобы исключить возможность оказать давление на участников процесса. Он подчеркнул, что у него, его детей и всех членов семьи уже провели обыски. "Думаю, на суд произвела впечатление фантастическая сумма инкриминируемого ущерба и факт очередного громкого дела по линии министерства обороны", - предположил обвиняемый. Защита настаивала, что у следствия нет данных ни о самом событии преступления, ни о причастности к нему Павлова.Ранее суд отправил Павлова в СИЗО до 30 сентября.Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователь в суде настаивал на заключении обвиняемого в СИЗО, опасаясь, что тот может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении. Павлов на заседании вину не признал, пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова.

https://ria.ru/20240801/rossija-1963458793.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир павлов, московский городской суд, военторг