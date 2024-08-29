Запад призвал Украину искать внутренние ресурсы, заявили в Раде
Депутат Рады: Запад призвал Киев искать ресурсы для покрытия дефицита внутри
© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Международные партнеры призывают Украину искать внутренние ресурсы для покрытия бюджетного дефицита в 2025 году, сообщила член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Леся Забуранная.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский ранее пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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"И МВФ, и ряд наших партнеров призывают нас к поискам внутренних ресурсов (для покрытия бюджетного- дефицита - ред.). Потому что если мы посмотри на перспективу на 2025 год, по оценкам минфина страны, бюджет будет иметь почти такой же дефицит, как и в 2024 году - на уровне 35 миллиардов долларов. Мы имеем подписанные соглашения и рассчитываем на 20 миллиардов долларов в рамках Ukraine Facility plan, МВФ, Всемирного банка. Но остается вопрос еще о дополнительных 15 миллиардах долларов... они (союзники Киева - ред.) призывают нас, конечно, к поиску ресурсов внутри страны", - сказала Забуранная в эфире телеканала "Рада".
Член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов ранее заявлял, что у Украины самый большой дефицит бюджета в мире, ее расходы на фоне боевых действий вдвое больше, чем доходы. Согласно данным украинского минфина, по итогам 2023 года госдолг страны достиг 80% ВВП.