https://ria.ru/20240829/ukraina-1969303977.html

Маневр Сырского на передовой провалился, пишут СМИ

Маневр Сырского на передовой провалился, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2024

Маневр Сырского на передовой провалился, пишут СМИ

Украинскому командованию во главе с генералом Александром Сырским не удалось совершить отвлекающий маневр в Курской области, чтобы остановить наступление ВС... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:04

2024-08-29T18:04

2024-08-29T18:04

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

курская область

александр сырский

вооруженные силы украины

валерий герасимов

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинскому командованию во главе с генералом Александром Сырским не удалось совершить отвлекающий маневр в Курской области, чтобы остановить наступление ВС России на Красноармейск (украинское название — Покровск), пишет Forbes."Одно из наиболее правдивых толкований украинской стратегии в Курской области заключается в том, что вторжение было призвано оттянуть российские войска с востока, ослабив давление на Красноармейск. В этом смысле оно могло быть отвлекающим маневром. Если так, то оно провалилось", — говорится в материале.Отмечается, что у ВСУ не так много дополнительных резервов для переброски на это направление. Многие из запасных бригад, которыми они располагали месяц назад, сейчас участвуют в атаке на Курскую область, поясняет автор публикации."Предстоящая битва за Красноармейск, город с довоенным населением в 60 000 человек, многие из которых уже эвакуировались, фактически является продолжением битвы за Авдеевку. <…> Взяв Красноармейск, Россия ослабит украинскую оборону по всей линии восточного фронта", – резюмируется в статье.По данным Минобороны от четверга, подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240829/udar-1969287100.html

https://ria.ru/20240829/kurskaya_oblast-1969240657.html

https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969259200.html

красноармейск

курская область

россия

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в мире, красноармейск, курская область, александр сырский, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия