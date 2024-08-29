Маневр Сырского на передовой провалился, пишут СМИ
Forbes: план Сырского по отвлечению внимания от Красноармейска провалился
© AP Photo / Vadim GhirdaГенерал Александр Сырский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Генерал Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинскому командованию во главе с генералом Александром Сырским не удалось совершить отвлекающий маневр в Курской области, чтобы остановить наступление ВС России на Красноармейск (украинское название — Покровск), пишет Forbes.
"Одно из наиболее правдивых толкований украинской стратегии в Курской области заключается в том, что вторжение было призвано оттянуть российские войска с востока, ослабив давление на Красноармейск. В этом смысле оно могло быть отвлекающим маневром. Если так, то оно провалилось", — говорится в материале.
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Отмечается, что у ВСУ не так много дополнительных резервов для переброски на это направление. Многие из запасных бригад, которыми они располагали месяц назад, сейчас участвуют в атаке на Курскую область, поясняет автор публикации.
"Предстоящая битва за Красноармейск, город с довоенным населением в 60 000 человек, многие из которых уже эвакуировались, фактически является продолжением битвы за Авдеевку. <…> Взяв Красноармейск, Россия ослабит украинскую оборону по всей линии восточного фронта", – резюмируется в статье.
По данным Минобороны от четверга, подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты.
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Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.