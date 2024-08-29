https://ria.ru/20240829/ukraina-1969287920.html

"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине

"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 29.08.2024

"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине

Украина проиграла в конфликте с Россией еще полтора года назад, а сейчас наступил момент для решающего удара, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:10

2024-08-29T17:10

2024-08-29T21:40

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украина проиграла в конфликте с Россией еще полтора года назад, а сейчас наступил момент для решающего удара, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Война была проиграна Украиной по крайней мере 18 месяцев назад, а, может быть, и раньше. Русские, как я указывал ранее, проявили сдержанность и отказались от агрессивного наступления на запад (Украины. — Прим. ред.), потому что это было не в их интересах", — считает эксперт.По мнению Макгрегора, на сегодняшний день ВСУ уже не в состоянии противостоять российским войскам, даже если они решат дойти до Днепра и Киева. Никакие действия Украины не смогут помешать России добиться таких целей, если они будут поставлены, отметил аналитик."Если у русских когда-либо и был шанс нанести решительный удар на западном направлении, я имею в виду направление реки Днепр и Киев, то сейчас самое подходящее время", — утверждает эксперт.Во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал главной задачей достижение целей спецоперации.В Кремле отмечали, что целями СВО выступают демилитаризация Украины, ее денацификация и обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими.

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