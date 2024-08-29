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"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 29.08.2024 (обновлено: 21:40 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969287920.html
"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине
"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 29.08.2024
"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине
Украина проиграла в конфликте с Россией еще полтора года назад, а сейчас наступил момент для решающего удара, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:10
2024-08-29T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украина проиграла в конфликте с Россией еще полтора года назад, а сейчас наступил момент для решающего удара, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Война была проиграна Украиной по крайней мере 18 месяцев назад, а, может быть, и раньше. Русские, как я указывал ранее, проявили сдержанность и отказались от агрессивного наступления на запад (Украины. — Прим. ред.), потому что это было не в их интересах", — считает эксперт.По мнению Макгрегора, на сегодняшний день ВСУ уже не в состоянии противостоять российским войскам, даже если они решат дойти до Днепра и Киева. Никакие действия Украины не смогут помешать России добиться таких целей, если они будут поставлены, отметил аналитик."Если у русских когда-либо и был шанс нанести решительный удар на западном направлении, я имею в виду направление реки Днепр и Киев, то сейчас самое подходящее время", — утверждает эксперт.Во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал главной задачей достижение целей спецоперации.В Кремле отмечали, что целями СВО выступают демилитаризация Украины, ее денацификация и обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими.
https://ria.ru/20240829/kursk-1969257790.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
"Самое время": в США сделали тревожное заявление об Украине

Макгрегор: Украина уже не сможет сопротивляться продвижению России до Киева

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украина проиграла в конфликте с Россией еще полтора года назад, а сейчас наступил момент для решающего удара, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Война была проиграна Украиной по крайней мере 18 месяцев назад, а, может быть, и раньше. Русские, как я указывал ранее, проявили сдержанность и отказались от агрессивного наступления на запад (Украины. — Прим. ред.), потому что это было не в их интересах", — считает эксперт.
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По мнению Макгрегора, на сегодняшний день ВСУ уже не в состоянии противостоять российским войскам, даже если они решат дойти до Днепра и Киева. Никакие действия Украины не смогут помешать России добиться таких целей, если они будут поставлены, отметил аналитик.
«
"Если у русских когда-либо и был шанс нанести решительный удар на западном направлении, я имею в виду направление реки Днепр и Киев, то сейчас самое подходящее время", — утверждает эксперт.
Во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал главной задачей достижение целей спецоперации.
В Кремле отмечали, что целями СВО выступают демилитаризация Украины, ее денацификация и обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
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