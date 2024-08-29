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"Если попробует". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 29.08.2024 (обновлено: 14:06 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969211369.html
"Если попробует". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности
"Если попробует". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности - РИА Новости, 29.08.2024
"Если попробует". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности
Полковник австрийской армии Маркус Райснер в комментарии изданию Tagesspiegel рассказал, что грозит ВСУ в Курской области. "Если Украина сейчас попробует... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:31
2024-08-29T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полковник австрийской армии Маркус Райснер в комментарии изданию Tagesspiegel рассказал, что грозит ВСУ в Курской области. "Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности - как она уже не раз делала в последнее время - определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб", — сказал он.Полковник назвал препятствием для использования F-16 то, что как только Россия определяет, где расположены истребители, эти аэродромы быстро оказываются под ударом. Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240829/merkuris-1969157327.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
"Если попробует". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности

Райснер: ВСУ без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полковник австрийской армии Маркус Райснер в комментарии изданию Tagesspiegel рассказал, что грозит ВСУ в Курской области.

"Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности - как она уже не раз делала в последнее время - определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб", — сказал он.
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Полковник назвал препятствием для использования F-16 то, что как только Россия определяет, где расположены истребители, эти аэродромы быстро оказываются под ударом.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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