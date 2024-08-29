https://ria.ru/20240829/ukraina-1969211369.html

"Если попробует". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности

"Если попробует". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности - РИА Новости, 29.08.2024

"Если попробует". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности

Полковник австрийской армии Маркус Райснер в комментарии изданию Tagesspiegel рассказал, что грозит ВСУ в Курской области. "Если Украина сейчас попробует... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:31

2024-08-29T13:31

2024-08-29T14:06

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полковник австрийской армии Маркус Райснер в комментарии изданию Tagesspiegel рассказал, что грозит ВСУ в Курской области. "Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности - как она уже не раз делала в последнее время - определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб", — сказал он.Полковник назвал препятствием для использования F-16 то, что как только Россия определяет, где расположены истребители, эти аэродромы быстро оказываются под ударом. Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240829/merkuris-1969157327.html

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