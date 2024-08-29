"Если попробует". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности
Райснер: ВСУ без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области
© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полковник австрийской армии Маркус Райснер в комментарии изданию Tagesspiegel рассказал, что грозит ВСУ в Курской области.
"Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности - как она уже не раз делала в последнее время - определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб", — сказал он.
"Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности - как она уже не раз делала в последнее время - определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб", — сказал он.
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Полковник назвал препятствием для использования F-16 то, что как только Россия определяет, где расположены истребители, эти аэродромы быстро оказываются под ударом.
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Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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