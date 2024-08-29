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Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 29.08.2024 (обновлено: 12:32 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969191172.html
Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД
Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД - РИА Новости, 29.08.2024
Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД
Россия благодарна белорусским союзникам за миротворческую миссию, которую они неоднократно выполняли по ситуации на Украине, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:30
2024-08-29T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
минск
мария захарова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия благодарна белорусским союзникам за миротворческую миссию, которую они неоднократно выполняли по ситуации на Украине, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "При этом хотелось бы подчеркнуть, что мы благодарны нашим белорусским союзникам за миротворческую миссию, которую они неоднократно выполняли, в частности, предоставляли переговорную площадку, в том числе в 2015 году при выработке минского "Комплекса мер", а также весной 2022 года при проведении первых нескольких раундов российско-украинских переговоров", - сказала она.
https://ria.ru/20240829/zakharova-1969181985.html
россия
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в мире, россия, украина, минск, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Минск, Мария Захарова
Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД

МИД РФ: Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию по Украине

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия благодарна белорусским союзникам за миротворческую миссию, которую они неоднократно выполняли по ситуации на Украине, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"При этом хотелось бы подчеркнуть, что мы благодарны нашим белорусским союзникам за миротворческую миссию, которую они неоднократно выполняли, в частности, предоставляли переговорную площадку, в том числе в 2015 году при выработке минского "Комплекса мер", а также весной 2022 года при проведении первых нескольких раундов российско-украинских переговоров", - сказала она.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Россия всегда выступала за переговоры с Украиной, заявили в МИД
29 августа, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинскМария Захарова
 
 
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