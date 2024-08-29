https://ria.ru/20240829/ukraina-1969191172.html
Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД
Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД - РИА Новости, 29.08.2024
Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД
Россия благодарна белорусским союзникам за миротворческую миссию, которую они неоднократно выполняли по ситуации на Украине, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:30
2024-08-29T12:30
2024-08-29T12:32
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия благодарна белорусским союзникам за миротворческую миссию, которую они неоднократно выполняли по ситуации на Украине, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "При этом хотелось бы подчеркнуть, что мы благодарны нашим белорусским союзникам за миротворческую миссию, которую они неоднократно выполняли, в частности, предоставляли переговорную площадку, в том числе в 2015 году при выработке минского "Комплекса мер", а также весной 2022 года при проведении первых нескольких раундов российско-украинских переговоров", - сказала она.
https://ria.ru/20240829/zakharova-1969181985.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Минск, Мария Захарова
Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД
МИД РФ: Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию по Украине