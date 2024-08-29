https://ria.ru/20240829/ukraina-1969191172.html

Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД

Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД - РИА Новости, 29.08.2024

Россия благодарна Белоруссии за миротворческую миссию, заявили в МИД

Россия благодарна белорусским союзникам за миротворческую миссию, которую они неоднократно выполняли по ситуации на Украине, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:30

2024-08-29T12:30

2024-08-29T12:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

минск

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия благодарна белорусским союзникам за миротворческую миссию, которую они неоднократно выполняли по ситуации на Украине, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "При этом хотелось бы подчеркнуть, что мы благодарны нашим белорусским союзникам за миротворческую миссию, которую они неоднократно выполняли, в частности, предоставляли переговорную площадку, в том числе в 2015 году при выработке минского "Комплекса мер", а также весной 2022 года при проведении первых нескольких раундов российско-украинских переговоров", - сказала она.

https://ria.ru/20240829/zakharova-1969181985.html

россия

украина

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, минск, мария захарова