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ЕС не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро Украине - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:03 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969153379.html
ЕС не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро Украине
ЕС не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро Украине - РИА Новости, 29.08.2024
ЕС не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро Украине
Евросоюз до сих пор не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро из Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине европейскими странами... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:03
2024-08-29T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
брюссель
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Евросоюз до сих пор не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро из Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине европейскими странами из-за отсутствия единства в ЕС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров иностранных дел. "Эти средства уже есть на счетах, но одно из государств-членов ЕС продолжает блокировать решение", - сказал он. Ранее Боррель заявлял, что Венгрия до сир пор не дала согласия на передачу шести миллиардов евро европейским странам в качестве компенсации за поставки оружия Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240829/evropa-1968997666.html
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в мире, украина, россия, брюссель, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Брюссель, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
ЕС не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро Украине

Боррель: ЕС не смог разблокировать выделение 6 миллиардов евро на оружие Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Евросоюз до сих пор не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро из Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине европейскими странами из-за отсутствия единства в ЕС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров иностранных дел.
«
"Эти средства уже есть на счетах, но одно из государств-членов ЕС продолжает блокировать решение", - сказал он.
Ранее Боррель заявлял, что Венгрия до сир пор не дала согласия на передачу шести миллиардов евро европейским странам в качестве компенсации за поставки оружия Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБрюссельЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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