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На Украине предложили увеличить рабочий день на два часа - РИА Новости, 29.08.2024
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10:10 29.08.2024 (обновлено: 10:17 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969136965.html
На Украине предложили увеличить рабочий день на два часа
На Украине предложили увеличить рабочий день на два часа - РИА Новости, 29.08.2024
На Украине предложили увеличить рабочий день на два часа
Власти Украины должны увеличить рабочий день с восьми до десяти часов, чтобы повысить обороноспособность и восстановить экономику страны, заявил украинский... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:10
2024-08-29T10:17
в мире
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Украины должны увеличить рабочий день с восьми до десяти часов, чтобы повысить обороноспособность и восстановить экономику страны, заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Андрей Гнатуш в эфире телеканала "Киев 24". "На месте государства я бы рассмотрел вариант перевода с восьмичасового рабочего дня на десятичасовой, где два часа мы работаем на восстановление экономики Украины, энергетические мощности ВПК", - заявил Гнатуш. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Депутат Верховной рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете страны закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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в мире, украина, сша, верховная рада украины, g7
В мире, Украина, США, Верховная Рада Украины, G7, Специальная военная операция на Украине
На Украине предложили увеличить рабочий день на два часа

Эксперт Гнатуш предложил увеличить рабочий день на Украине с 8 до 10 часов

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Украины должны увеличить рабочий день с восьми до десяти часов, чтобы повысить обороноспособность и восстановить экономику страны, заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Андрей Гнатуш в эфире телеканала "Киев 24".
«
"На месте государства я бы рассмотрел вариант перевода с восьмичасового рабочего дня на десятичасовой, где два часа мы работаем на восстановление экономики Украины, энергетические мощности ВПК", - заявил Гнатуш.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Депутат Верховной рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете страны закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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