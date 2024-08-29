https://ria.ru/20240829/ukraina-1969136830.html
Боррель заявил, что поставки ПВО остаются приоритетом для Украины
Боррель заявил, что поставки ПВО остаются приоритетом для Украины - РИА Новости, 29.08.2024
Боррель заявил, что поставки ПВО остаются приоритетом для Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поставки ПВО Украине остаются приоритетом для Киева, он намерен обсудить их с главами МИД стран Евросоюза. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:11
2024-08-29T10:11
2024-08-29T10:11
в мире
цены на нефть
украина
россия
киев
жозеп боррель
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поставки ПВО Украине остаются приоритетом для Киева, он намерен обсудить их с главами МИД стран Евросоюза. "Продолжаются удары по инфраструктуре Украины, поэтому противовоздушная оборона остается приоритетом, мы должны поставлять еще больше таких систем, это мы будем обсуждать на заседании с министрами иностранных дел", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240825/demonstratsiya-1968371514.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, украина, россия, киев, жозеп боррель, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Киев, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Боррель заявил, что поставки ПВО остаются приоритетом для Украины
Боррель заявил, что обсудит поставки ПВО с главами МИД стран ЕС