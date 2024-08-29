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Боррель заявил, что поставки ПВО остаются приоритетом для Украины

Боррель заявил, что поставки ПВО остаются приоритетом для Украины - РИА Новости, 29.08.2024

Боррель заявил, что поставки ПВО остаются приоритетом для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поставки ПВО Украине остаются приоритетом для Киева, он намерен обсудить их с главами МИД стран Евросоюза. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:11

2024-08-29T10:11

2024-08-29T10:11

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БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поставки ПВО Украине остаются приоритетом для Киева, он намерен обсудить их с главами МИД стран Евросоюза. "Продолжаются удары по инфраструктуре Украины, поэтому противовоздушная оборона остается приоритетом, мы должны поставлять еще больше таких систем, это мы будем обсуждать на заседании с министрами иностранных дел", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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