https://ria.ru/20240829/ukraina-1969108298.html

В МИД рассказали о террористическом режиме в Киеве

В МИД рассказали о террористическом режиме в Киеве - РИА Новости, 29.08.2024

В МИД рассказали о террористическом режиме в Киеве

Украинский режим – террористический, он готов использовать любые методы для достижения своих целей, в том числе похищение мирных граждан, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T06:08

2024-08-29T06:08

2024-08-29T06:08

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

родион мирошник

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинский режим – террористический, он готов использовать любые методы для достижения своих целей, в том числе похищение мирных граждан, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные. "Как террористический режим, а Украина на сегодняшний день - это откровенно террористический режим, он готов использовать любые методы для того, чтобы достигать каких-то своих целей", - сказал Мирошник, отвечая на вопрос, зачем ВСУ похищать мирных граждан Курской области. По его мнению, целью похищений может быть "пополнение обменного фонда", о котором говорил Владимир Зеленский. "Зеленский делал заявление о том, что поставил задачу перед своими боевиками о пополнении обменного фонда. Поэтому у нас нет оснований говорить, что так называемый обменный фонд пополняется за счет комбатантов, людей воюющих. У нас есть понимание, что Украина готова пополнять обменный фонд за счет кого угодно", - добавил посол. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969107514.html

https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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россия, курская область, украина, родион мирошник, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире