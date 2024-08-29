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В МИД рассказали о террористическом режиме в Киеве - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969108298.html
В МИД рассказали о террористическом режиме в Киеве
В МИД рассказали о террористическом режиме в Киеве - РИА Новости, 29.08.2024
В МИД рассказали о террористическом режиме в Киеве
Украинский режим – террористический, он готов использовать любые методы для достижения своих целей, в том числе похищение мирных граждан, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T06:08
2024-08-29T06:08
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
родион мирошник
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинский режим – террористический, он готов использовать любые методы для достижения своих целей, в том числе похищение мирных граждан, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные. "Как террористический режим, а Украина на сегодняшний день - это откровенно террористический режим, он готов использовать любые методы для того, чтобы достигать каких-то своих целей", - сказал Мирошник, отвечая на вопрос, зачем ВСУ похищать мирных граждан Курской области. По его мнению, целью похищений может быть "пополнение обменного фонда", о котором говорил Владимир Зеленский. "Зеленский делал заявление о том, что поставил задачу перед своими боевиками о пополнении обменного фонда. Поэтому у нас нет оснований говорить, что так называемый обменный фонд пополняется за счет комбатантов, людей воюющих. У нас есть понимание, что Украина готова пополнять обменный фонд за счет кого угодно", - добавил посол. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969107514.html
https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html
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россия, курская область, украина, родион мирошник, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Родион Мирошник, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
В МИД рассказали о террористическом режиме в Киеве

Посол Мирошник: Киев готов использовать любые методы для достижения своих целей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинский режим – террористический, он готов использовать любые методы для достижения своих целей, в том числе похищение мирных граждан, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он рассказал, что Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные.
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"Как террористический режим, а Украина на сегодняшний день - это откровенно террористический режим, он готов использовать любые методы для того, чтобы достигать каких-то своих целей", - сказал Мирошник, отвечая на вопрос, зачем ВСУ похищать мирных граждан Курской области.
По его мнению, целью похищений может быть "пополнение обменного фонда", о котором говорил Владимир Зеленский.
"Зеленский делал заявление о том, что поставил задачу перед своими боевиками о пополнении обменного фонда. Поэтому у нас нет оснований говорить, что так называемый обменный фонд пополняется за счет комбатантов, людей воюющих. У нас есть понимание, что Украина готова пополнять обменный фонд за счет кого угодно", - добавил посол.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаРодион МирошникВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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