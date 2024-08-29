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Ермак и Умеров проведут встречу с Байденом, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2024
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02:36 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969097789.html
Ермак и Умеров проведут встречу с Байденом, пишут СМИ
Ермак и Умеров проведут встречу с Байденом, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2024
Ермак и Умеров проведут встречу с Байденом, пишут СМИ
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на этой неделе проведут встречу с представителями администрации президента РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T02:36
2024-08-29T02:36
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на этой неделе проведут встречу с представителями администрации президента США Джо Байдена в попытке убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США, "чтобы попытаться конкретно убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории", - говорится в публикации. По данным собеседников, Ермак и Умеров намерены предоставить Вашингтону перечень "приоритетных целей", без ударов по которым, согласно позиции Киева, "будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины". Уточняется, что Умеров в пятницу встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. Телеканал не сообщает, с кем будет встречаться Ермак, но указывает, что ранее он проводил переговоры в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. "Мы считаем, что удары вглубь российской территории американским оружием не более провокационные, чем удары американским оружием по российской территории вблизи границы… Это является российской территорией, и не имеет значения, насколько глубоко находятся цели", - цитирует CNN слова украинского законодателя на условиях анонимности. Во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил журналистам, что США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории несмотря на жалобы Зеленского, призывающего Запад их снять. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240828/nato-1968834299.html
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в мире, сша, украина, россия, андрей ермак, рустем умеров, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, джо байден
В мире, США, Украина, Россия, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
Ермак и Умеров проведут встречу с Байденом, пишут СМИ

CNN: Ермак и Умеров хотят убедить Байдена снять ограничения на удары по России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на этой неделе проведут встречу с представителями администрации президента США Джо Байдена в попытке убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США, "чтобы попытаться конкретно убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории", - говорится в публикации.
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По данным собеседников, Ермак и Умеров намерены предоставить Вашингтону перечень "приоритетных целей", без ударов по которым, согласно позиции Киева, "будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины".
Уточняется, что Умеров в пятницу встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. Телеканал не сообщает, с кем будет встречаться Ермак, но указывает, что ранее он проводил переговоры в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
"Мы считаем, что удары вглубь российской территории американским оружием не более провокационные, чем удары американским оружием по российской территории вблизи границы… Это является российской территорией, и не имеет значения, насколько глубоко находятся цели", - цитирует CNN слова украинского законодателя на условиях анонимности.
Во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил журналистам, что США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории несмотря на жалобы Зеленского, призывающего Запад их снять.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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В миреСШАУкраинаРоссияАндрей ЕрмакРустем УмеровВладимир ЗеленскийНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныДжо Байден
 
 
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