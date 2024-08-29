ЦРУ обсуждает с Украиной действия ВСУ в Курской области
ЦРУ признало, что обсуждает с Киевом попытки ВСУ закрепиться в Курской области
© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках нападения на Курскую область, включая строительство оборонительных сооружений и попытки закрепиться на российской территории, признал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.
"Они строят оборонительные сооружения, и насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени", — сообщил он на конференции по национальной безопасности и разведке США, комментируя действия ВСУ в Курской области.
Коэн заявил участникам конференции, что с момента нападения киевского режима на Россию в начале августа ВСУ были вынуждены частично отступить, а также добавил, что, по мнению ЦРУ, у украинских военных "нет намерений аннексировать российскую территорию".
Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия уничтожит всех псов войны
Вчера, 08:00