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ЦРУ обсуждает с Украиной действия ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
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02:09 29.08.2024 (обновлено: 02:49 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969096610.html
ЦРУ обсуждает с Украиной действия ВСУ в Курской области
ЦРУ обсуждает с Украиной действия ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
ЦРУ обсуждает с Украиной действия ВСУ в Курской области
Центральное разведывательное управление США находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках нападения на Курскую область, включая... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T02:09
2024-08-29T02:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
сша
дэвид коэн
владимир путин
валерий герасимов
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках нападения на Курскую область, включая строительство оборонительных сооружений и попытки закрепиться на российской территории, признал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. "Они строят оборонительные сооружения, и насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени", — сообщил он на конференции по национальной безопасности и разведке США, комментируя действия ВСУ в Курской области. Коэн заявил участникам конференции, что с момента нападения киевского режима на Россию в начале августа ВСУ были вынуждены частично отступить, а также добавил, что, по мнению ЦРУ, у украинских военных "нет намерений аннексировать российскую территорию". Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240828/nato-1968834299.html
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в мире, россия, курская область, сша, дэвид коэн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, США, Дэвид Коэн, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ЦРУ обсуждает с Украиной действия ВСУ в Курской области

ЦРУ признало, что обсуждает с Киевом попытки ВСУ закрепиться в Курской области

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках нападения на Курскую область, включая строительство оборонительных сооружений и попытки закрепиться на российской территории, признал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.
"Они строят оборонительные сооружения, и насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени", — сообщил он на конференции по национальной безопасности и разведке США, комментируя действия ВСУ в Курской области.
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Коэн заявил участникам конференции, что с момента нападения киевского режима на Россию в начале августа ВСУ были вынуждены частично отступить, а также добавил, что, по мнению ЦРУ, у украинских военных "нет намерений аннексировать российскую территорию".
Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьСШАДэвид КоэнВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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