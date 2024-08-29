https://ria.ru/20240829/ukraina-1969093579.html
В РВИО рассказали, как жители Западной Украины встречали Красную армию
В РВИО рассказали, как жители Западной Украины встречали Красную армию - РИА Новости, 29.08.2024
В РВИО рассказали, как жители Западной Украины встречали Красную армию
Жители Западной Украины с цветами и слезами радости встречали Красную армию, в 1944 году освободившую их от гитлеровской оккупации, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T01:05
2024-08-29T01:05
2024-08-29T01:05
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ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Жители Западной Украины с цветами и слезами радости встречали Красную армию, в 1944 году освободившую их от гитлеровской оккупации, рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. В четверг отмечается 80 лет со дня победного завершения одной из крупнейших советских стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны —Львовско-Сандомирской операции. Ее результатом стал разгром стратегической группировки противника — группы армий "Северная Украина", освобождение от фашистских оккупантов западных областей Украины и юго-восточных районов Польши. Советскими войсками был захвачен крупный плацдарм на западном берегу реки Висла, с которого в последующем развернулось наступление на силезском направлении, в центральные районы Польши и к границе нацистской Германии. По словам Мягкова, "тогда, 80 лет назад, от гитлеровцев была окончательно освобождена Украинская СССР". "Большинство жителей Западной Украины встречали Красную армию с цветами, со слезами, потому что они безмерно настрадались от того оккупационного режима, который устроили немцы и их пособники-бандеровцы, которые орудовали на этой территории. Мы никуда не уйдем от фотографий, от кадров кинохроники, на которых запечатлено, с какой огромной радостью люди приветствовали наших воинов", - подчеркнул Мягков. Он подчеркнул, что нужно четко помнить, что на Западной Украине "геноцид советского народа был страшнейший". "Только в одном Львове и в Львовской области гитлеровцами и их подручными из числа бандеровцев было уничтожено как минимум 700 тысяч человек – в том числе стариков, женщин и детей. Здесь и евреи, и советские военнопленные, и украинцы, и поляки, мирные жители, которых сгоняли в концлагеря", - отметил историк. Как подчеркнул Мягков, нынешний юбилей – это память о том, что Украину освобождали представители самых разных народов СССР, в боях участвовали и мобилизованные жители Западной Украины. За отличия в тех боях, высокое воинское мастерство и героизм 353 соединения и части 1-го Украинского фронта были награждены орденами, 246 получили почетные наименования Львовских, Висленских, Сандомирских, Станиславских и другие. Свыше 123 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, 160 человек удостоились звания Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20240727/rvio-1962303437.html
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украина, польша, германия, общество, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Украина, Польша, Германия, Общество, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
В РВИО рассказали, как жители Западной Украины встречали Красную армию
Мягков: жители Западной Украины с цветами встречали Красную армию в 1944 году
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Жители Западной Украины с цветами и слезами радости встречали Красную армию, в 1944 году освободившую их от гитлеровской оккупации, рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
В четверг отмечается 80 лет со дня победного завершения одной из крупнейших советских стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны —Львовско-Сандомирской операции. Ее результатом стал разгром стратегической группировки противника — группы армий "Северная Украина", освобождение от фашистских оккупантов западных областей Украины
и юго-восточных районов Польши
. Советскими войсками был захвачен крупный плацдарм на западном берегу реки Висла, с которого в последующем развернулось наступление на силезском направлении, в центральные районы Польши и к границе нацистской Германии
.
По словам Мягкова, "тогда, 80 лет назад, от гитлеровцев была окончательно освобождена Украинская СССР".
"Большинство жителей Западной Украины встречали Красную армию с цветами, со слезами, потому что они безмерно настрадались от того оккупационного режима, который устроили немцы и их пособники-бандеровцы, которые орудовали на этой территории. Мы никуда не уйдем от фотографий, от кадров кинохроники, на которых запечатлено, с какой огромной радостью люди приветствовали наших воинов", - подчеркнул Мягков.
Он подчеркнул, что нужно четко помнить, что на Западной Украине "геноцид советского народа был страшнейший". "Только в одном Львове
и в Львовской области
гитлеровцами и их подручными из числа бандеровцев было уничтожено как минимум 700 тысяч человек – в том числе стариков, женщин и детей. Здесь и евреи, и советские военнопленные, и украинцы, и поляки, мирные жители, которых сгоняли в концлагеря", - отметил историк.
Как подчеркнул Мягков, нынешний юбилей – это память о том, что Украину освобождали представители самых разных народов СССР
, в боях участвовали и мобилизованные жители Западной Украины.
За отличия в тех боях, высокое воинское мастерство и героизм 353 соединения и части 1-го Украинского фронта были награждены орденами, 246 получили почетные наименования Львовских, Висленских, Сандомирских, Станиславских и другие. Свыше 123 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, 160 человек удостоились звания Героя Советского Союза.